В Перми десятки бывших мигрантов вызвали в военкоматы

В Перми более 30 бывших мигрантов доставлены в военкоматы и поставлены на учет. Об этом сообщили в военном следственном отделе по пермскому гарнизону.
«Офицеры военного следственного отдела СКР совместно с сотрудниками военкомата выявили и доставили в военкомат 32 бывших мигранта, которые получили гражданство РФ, но не состояли на воинском учете. Всех их доставили в военкомат и поставили на учет», — сообщили в ведомстве. Также уточняется, что по результатам весеннего призыва в вооруженные силы РФ призваны 25 иностранных граждан, которые получили российские паспорта.
Чтобы найти иностранцев, следователи и сотрудники военкомата проверили социально значимые места. Они обошли торговые центры, строительные площадки и искали водителей автомобилей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Перми более 30 бывших мигрантов доставлены в военкоматы и поставлены на учет. Об этом сообщили в военном следственном отделе по пермскому гарнизону. «Офицеры военного следственного отдела СКР совместно с сотрудниками военкомата выявили и доставили в военкомат 32 бывших мигранта, которые получили гражданство РФ, но не состояли на воинском учете. Всех их доставили в военкомат и поставили на учет», — сообщили в ведомстве. Также уточняется, что по результатам весеннего призыва в вооруженные силы РФ призваны 25 иностранных граждан, которые получили российские паспорта. Чтобы найти иностранцев, следователи и сотрудники военкомата проверили социально значимые места. Они обошли торговые центры, строительные площадки и искали водителей автомобилей.