05 августа 2024

В Перми десятки бывших мигрантов вызвали в военкоматы

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, следственный комитет россии, нелегалы, мигранты
Следователи и военкомы искали бывших мигрантов в торговых центрах Фото:

В Перми более 30 бывших мигрантов доставлены в военкоматы и поставлены на учет. Об этом сообщили в военном следственном отделе по пермскому гарнизону.

«Офицеры военного следственного отдела СКР совместно с сотрудниками военкомата выявили и доставили в военкомат 32 бывших мигранта, которые получили гражданство РФ, но не состояли на воинском учете. Всех их доставили в военкомат и поставили на учет», — сообщили в ведомстве. Также уточняется, что по результатам весеннего призыва в вооруженные силы РФ призваны 25 иностранных граждан, которые получили российские паспорта.

Чтобы найти иностранцев, следователи и сотрудники военкомата проверили социально значимые места. Они обошли торговые центры, строительные площадки и искали водителей автомобилей.

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В Перми более 30 бывших мигрантов доставлены в военкоматы и поставлены на учет. Об этом сообщили в военном следственном отделе по пермскому гарнизону. «Офицеры военного следственного отдела СКР совместно с сотрудниками военкомата выявили и доставили в военкомат 32 бывших мигранта, которые получили гражданство РФ, но не состояли на воинском учете. Всех их доставили в военкомат и поставили на учет», — сообщили в ведомстве. Также уточняется, что по результатам весеннего призыва в вооруженные силы РФ призваны 25 иностранных граждан, которые получили российские паспорта. Чтобы найти иностранцев, следователи и сотрудники военкомата проверили социально значимые места. Они обошли торговые центры, строительные площадки и искали водителей автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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