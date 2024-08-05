В Перми десятки бывших мигрантов вызвали в военкоматы

06 августа 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Следователи и военкомы искали бывших мигрантов в торговых центрах Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми более 30 бывших мигрантов доставлены в военкоматы и поставлены на учет. Об этом сообщили в военном следственном отделе по пермскому гарнизону. «Офицеры военного следственного отдела СКР совместно с сотрудниками военкомата выявили и доставили в военкомат 32 бывших мигранта, которые получили гражданство РФ, но не состояли на воинском учете. Всех их доставили в военкомат и поставили на учет», — сообщили в ведомстве. Также уточняется, что по результатам весеннего призыва в вооруженные силы РФ призваны 25 иностранных граждан, которые получили российские паспорта. Чтобы найти иностранцев, следователи и сотрудники военкомата проверили социально значимые места. Они обошли торговые центры, строительные площадки и искали водителей автомобилей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми более 30 бывших мигрантов доставлены в военкоматы и поставлены на учет. Об этом сообщили в военном следственном отделе по пермскому гарнизону. «Офицеры военного следственного отдела СКР совместно с сотрудниками военкомата выявили и доставили в военкомат 32 бывших мигранта, которые получили гражданство РФ, но не состояли на воинском учете. Всех их доставили в военкомат и поставили на учет», — сообщили в ведомстве. Также уточняется, что по результатам весеннего призыва в вооруженные силы РФ призваны 25 иностранных граждан, которые получили российские паспорта. Чтобы найти иностранцев, следователи и сотрудники военкомата проверили социально значимые места. Они обошли торговые центры, строительные площадки и искали водителей автомобилей.