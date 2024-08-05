05 августа 2024

Ямальцы, прошедшие Бахмут и Соледар, получили удостоверения ветеранов

Бойцы ЧВК «Вагнер» из ЯНАО получили удостоверения участников боевых действий
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение удостоверений ветеранов боевых действий ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, медали, чвк вагнер
Два бойца ЧВК «Вагнер», отмеченные медалями, получили удостоверения ветеранов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ЯНАО два военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции в составе частной военной компании, получили удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба окружного филиала фонда «Защитники Отечества».

«Алексей Салиндер из Приуральского района принимал участие в спецоперации с ноября 2022 по май 2023. Проходил службу на Соледарском и Бахмутском направлениях. Иван Ткаченко из Шурышкарского района также служил на Бахмутском направлении, был ранен», — сообщает пресс-служба ямальского филиала фонда «Защитники Отечества» в telegram-канале.

Бойцы награждены медалями ЧВК, а также отмечены медалью «За Отвагу». Оба были ранены и проходили лечение в госпиталях. Социальные координаторы провели большую работу и помогли оформить участникам спецоперации долгожданные удостоверения, теперь перед ними стоит задача помочь ветеранам с получением региональных выплат за ранение.

Ранее, сразу семь бывших бойцов ЧВК получили данный документ. Почти все из них имеют государственные награды.

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В ЯНАО два военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции в составе частной военной компании, получили удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба окружного филиала фонда «Защитники Отечества». «Алексей Салиндер из Приуральского района принимал участие в спецоперации с ноября 2022 по май 2023. Проходил службу на Соледарском и Бахмутском направлениях. Иван Ткаченко из Шурышкарского района также служил на Бахмутском направлении, был ранен», — сообщает пресс-служба ямальского филиала фонда «Защитники Отечества» в telegram-канале. Бойцы награждены медалями ЧВК, а также отмечены медалью «За Отвагу». Оба были ранены и проходили лечение в госпиталях. Социальные координаторы провели большую работу и помогли оформить участникам спецоперации долгожданные удостоверения, теперь перед ними стоит задача помочь ветеранам с получением региональных выплат за ранение. Ранее, сразу семь бывших бойцов ЧВК получили данный документ. Почти все из них имеют государственные награды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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