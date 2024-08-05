05 августа 2024

В Салехарде дом превратят в российский флаг. Фото

Триколор украсит фасад жилого дома в Салехарде
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Пятиэтажку на улице Чубынина в Салехарде превратят в дом-флаг (архивное фото) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) фасад пятиэтажного дома по адресу Чубынина,12 преобразуют в цвета российского флага. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«Российский триколор украсит жилой дом в Салехарде. Добавим архитектурную подсветку, пятиэтажный дом-флаг планируется завершить в этом году», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале.

Ремонт фасада будет выполнен при помощи композитных алюминиевых панелей. Работы развернутся на площади более 3200 квадратных метров.

Дом по улице Чубынина полностью раскрасят в цвета Российского флага
Дом по улице Чубынина полностью раскрасят в цвета Российского флага
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) фасад пятиэтажного дома по адресу Чубынина,12 преобразуют в цвета российского флага. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Российский триколор украсит жилой дом в Салехарде. Добавим архитектурную подсветку, пятиэтажный дом-флаг планируется завершить в этом году», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале. Ремонт фасада будет выполнен при помощи композитных алюминиевых панелей. Работы развернутся на площади более 3200 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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