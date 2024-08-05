Пятиэтажку на улице Чубынина в Салехарде превратят в дом-флаг (архивное фото)
В Салехарде (ЯНАО) фасад пятиэтажного дома по адресу Чубынина,12 преобразуют в цвета российского флага. Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.
«Российский триколор украсит жилой дом в Салехарде. Добавим архитектурную подсветку, пятиэтажный дом-флаг планируется завершить в этом году», — написал Алексей Титовский в своем telegram-канале.
Ремонт фасада будет выполнен при помощи композитных алюминиевых панелей. Работы развернутся на площади более 3200 квадратных метров.
Дом по улице Чубынина полностью раскрасят в цвета Российского флага
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