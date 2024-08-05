Силовики Кургана провели обыски в башкирской компании из-за охраны школ и садов. Инсайд

06 августа 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

В Кургане расследуют дело о мошенничестве при охране соцобъектов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курганские силовики проверяют компанию из Уфы, которая заключила договоры на охрану двух школ и детского сада. В компании прошли обыски, изымались документы. Фирма якобы не имела возможности охранять объекты, но имитировала работу. Ущерб оценивается в сумму более миллиона рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, говорят источники из числа бывших силовиков. «В январе руководители школ и сада Кургана разместили на торгах закупки на охрану объектов. Победила компания из Уфы, которая не смогла обеспечить выполнение контрактов. Силовики нагрянули с обысками к руководителю», — рассказали источники. В списке пострадавших сторон фигурируют школы №44, №24 и детсад №126. Ущерб превышает один миллион рублей. Правоохранительные органы провели обыски и возбудили уголовное дело по признакам мошенничества в отношении гендиректора компании. По данным источников, охранная компания не имела в Кургане отдельного подразделения, групп и кнопок быстрого реагирования. Услуги якобы оказывались фиктивно. В компании после обысков изъяли документы. Редакция URA.RU обратилась в управление МВД по Курганской области за комментариями. На момент публикации новости ответ не был получен. Согласно другой информации, управление Росгвардии по Курганской области пытается привлечь данную бизнес-структуру к административной ответственности. Компанию подозревают в предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий обязательного лицензирования. Дело рассматривается в арбитражном суде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские силовики проверяют компанию из Уфы, которая заключила договоры на охрану двух школ и детского сада. В компании прошли обыски, изымались документы. Фирма якобы не имела возможности охранять объекты, но имитировала работу. Ущерб оценивается в сумму более миллиона рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, говорят источники из числа бывших силовиков. «В январе руководители школ и сада Кургана разместили на торгах закупки на охрану объектов. Победила компания из Уфы, которая не смогла обеспечить выполнение контрактов. Силовики нагрянули с обысками к руководителю», — рассказали источники. В списке пострадавших сторон фигурируют школы №44, №24 и детсад №126. Ущерб превышает один миллион рублей. Правоохранительные органы провели обыски и возбудили уголовное дело по признакам мошенничества в отношении гендиректора компании. По данным источников, охранная компания не имела в Кургане отдельного подразделения, групп и кнопок быстрого реагирования. Услуги якобы оказывались фиктивно. В компании после обысков изъяли документы. Редакция URA.RU обратилась в управление МВД по Курганской области за комментариями. На момент публикации новости ответ не был получен. Согласно другой информации, управление Росгвардии по Курганской области пытается привлечь данную бизнес-структуру к административной ответственности. Компанию подозревают в предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий обязательного лицензирования. Дело рассматривается в арбитражном суде.