ФСБ сообщила о «вооруженной провокации» ВСУ в Курской области

Приграничные населенные пункты Курской области подверглись атаке ВСУ. Об этом сообщили в ФСБ России. Отмечается, что вооруженная провокация отражена российскими пограничниками.
«Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области», — заявили в Центре общественных связей ведомства. Там же отметили, что пограничниками была отражена вооруженная провокация противника.
Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов обратился к жителям Курской области, призвав их укрыться в безопасных местах из-за атак ракетами и беспилотниками. По его словам, обстановка продолжает оставаться сложной, передает 360.ru.
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