ФСБ сообщила о «вооруженной провокации» ВСУ в Курской области

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ВСУ ведут обстрел приграничных населенных пунктов в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Приграничные населенные пункты Курской области подверглись атаке ВСУ. Об этом сообщили в ФСБ России. Отмечается, что вооруженная провокация отражена российскими пограничниками.

«Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области», — заявили в Центре общественных связей ведомства. Там же отметили, что пограничниками была отражена вооруженная провокация противника.

Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов обратился к жителям Курской области, призвав их укрыться в безопасных местах из-за атак ракетами и беспилотниками. По его словам, обстановка продолжает оставаться сложной, передает 360.ru.

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Приграничные населенные пункты Курской области подверглись атаке ВСУ. Об этом сообщили в ФСБ России. Отмечается, что вооруженная провокация отражена российскими пограничниками. «Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области», — заявили в Центре общественных связей ведомства. Там же отметили, что пограничниками была отражена вооруженная провокация противника. Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов обратился к жителям Курской области, призвав их укрыться в безопасных местах из-за атак ракетами и беспилотниками. По его словам, обстановка продолжает оставаться сложной, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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