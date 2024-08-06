ФСБ сообщила о «вооруженной провокации» ВСУ в Курской области

06 августа 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

ВСУ ведут обстрел приграничных населенных пунктов в Курской области Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приграничные населенные пункты Курской области подверглись атаке ВСУ. Об этом сообщили в ФСБ России. Отмечается, что вооруженная провокация отражена российскими пограничниками. «Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области», — заявили в Центре общественных связей ведомства. Там же отметили, что пограничниками была отражена вооруженная провокация противника. Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов обратился к жителям Курской области, призвав их укрыться в безопасных местах из-за атак ракетами и беспилотниками. По его словам, обстановка продолжает оставаться сложной, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приграничные населенные пункты Курской области подверглись атаке ВСУ. Об этом сообщили в ФСБ России. Отмечается, что вооруженная провокация отражена российскими пограничниками. «Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области», — заявили в Центре общественных связей ведомства. Там же отметили, что пограничниками была отражена вооруженная провокация противника. Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов обратился к жителям Курской области, призвав их укрыться в безопасных местах из-за атак ракетами и беспилотниками. По его словам, обстановка продолжает оставаться сложной, передает 360.ru.