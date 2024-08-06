«Воспользовались ситуацией»: подростки сбежали из скандальной спецшколы в Екатеринбурге

Двум подросткам удалось сбежать от педагогов екатеринбургской 124-й спецшколы, где издевались над детьми, во время несогласованного похода. Один из сбежавших является свидетелем по делу одного из уже осужденных за насилие парней, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«Школа организовала поход. Мероприятие ни с кем не было согласовано: ни с МЧС, ни с перевозчиком. Так двое подростков смогли воспользоваться ситуацией и сбежать», — сказал собеседник. Предположительно, беглецов поймали в Нижнем Тагил.
О происходящем в стенах скандального учреждения, стало известно весной 2023 года. Тогда из школы сбежал один из воспитанников, он рассказал насилие маме. Директора Наталью Поддубную отстранили, а затем уволили. Через год она получила приговор за халатность: 11 месяцев исправительных работ. Подросткам, которые насиловали детей назначили от семи до девяти лет лишения свободы. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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