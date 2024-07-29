В Екатеринбурге осудили подростков за насилие в спецшколе. Фото

30 июля 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Подростки будут отбывать наказание в колонии в городе Кировград Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор несовершеннолетним, обвиненным в сексуальном насилии над детьми в 124-й спецшколе. Осужденные отрицают свою вину, передает корреспондент URA.RU. На скамье подсудимых трое парней — Артем, Дмитрий и Владислав. Их жертвами стали двое младшеклассников. «Товарищеские суды» над ними они проводили, предположительно, по указанию одного из сотрудников школы. Тот таким образом наказывал за провинности. Свою вину все трое не признают. «Мы как пушечное мясо по сути. Нам вменили несколько эпизодов. Резонанс не в нашу пользу подали просто. Говорят, что мы виноваты. Нас даже под домашний арест не отправляли. Думаем, что „пострадавшего“ просто подговорили», — заявили подростки до приговора. Они заявили, что фактов насилия не было. Новость по теме «Дети насиловали друг друга»: хронология дела скандальной спецшколы Екатеринбурга Судья Игорь Шенаурин вынес следующий вердикт: Владислав — семь лет воспитательной колонии и 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Артем — девять лет воспитательной колонии, а суммарно с предыдущим приговором — девять лет один месяц (воспитательная колония) со штрафом в 30 тысяч рублей. также он выплатит 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Дмитрий — девять лет воспитательной колонии и 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Осужденные заявили, что у пострадавших не нашли никаких повреждений. «Нам даже не давали очных ставок с ними. Говорили, что у пострадавших якобы плохое состояние здоровья. Нам сначала вменяли 72 эпизода», — добавили парни. Сейчас у одного из них — шесть эпизодов, у двоих по четыре. Осужденные намерены обжаловать приговор. «Мы чисты перед Богом. Нам скрываться нечего», — сказали они после оглашения. «Приговор будем обжаловать. В части взыскания компенсации за причинение вреда — было отказано. Сумма — 10 миллионов на всех троих. Все трое на начальном этапе следствия давали показания друг на друга. В этом плане они лукавят. Мы выезжали в школу, нам [потерпевший] показывал, где все происходило. Такое придумать невозможно. […] У нас есть акт от психиатра, который свидетельствует о том, что ребенок получил травму. Издевательства происходили несколько дней. Очные ставки осужденные не просили», — сказал адвокат одного из потерпевших Олеся Бортникова. Она добавила, что в отношении одного из осужденных возбуждено еще одного уголовное дело. Оно уже поступило в суд. Там вновь факты насилия над детьми из спецшколы «Безусловно, сегодня акт справедливости для потерпевших. Но задача была изменить систему. Пока этого не произошло. Ничего подобного бы не случилось, если бы взрослые создали нормальные условия в [спецшколе]. Все мы знаем, какое наказание получила директор. А дети получили реальный срок. Наше мнение, что человек не может работать в педагогической сфере после такой ситуации», — прокомментировал решение суда Георгий Краснов, адвокат других потерпевших. Об ужасах, творящихся в стенах учреждения, стало известно весной прошлого года. Тогда из школы сбежал один из воспитанников и рассказал о фактах насилия маме. Директора Наталью Поддубную отстранили, а затем и уволили. В мае 2024-го она получила приговор за халатность: 11 месяцев исправительных работ. По данным агентства, ее адвокат подал жалобу, не согласившись с решением суда. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Приговор подростки выслушали с улыбками на лицах Фото: Илья Московец © URA.RU В резонансном деле поставлена точка Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор несовершеннолетним, обвиненным в сексуальном насилии над детьми в 124-й спецшколе. Осужденные отрицают свою вину, передает корреспондент URA.RU. На скамье подсудимых трое парней — Артем, Дмитрий и Владислав. Их жертвами стали двое младшеклассников. «Товарищеские суды» над ними они проводили, предположительно, по указанию одного из сотрудников школы. Тот таким образом наказывал за провинности. Свою вину все трое не признают. «Мы как пушечное мясо по сути. Нам вменили несколько эпизодов. Резонанс не в нашу пользу подали просто. Говорят, что мы виноваты. Нас даже под домашний арест не отправляли. Думаем, что „пострадавшего“ просто подговорили», — заявили подростки до приговора. Они заявили, что фактов насилия не было. Судья Игорь Шенаурин вынес следующий вердикт: Владислав — семь лет воспитательной колонии и 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Артем — девять лет воспитательной колонии, а суммарно с предыдущим приговором — девять лет один месяц (воспитательная колония) со штрафом в 30 тысяч рублей. также он выплатит 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Дмитрий — девять лет воспитательной колонии и 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Осужденные заявили, что у пострадавших не нашли никаких повреждений. «Нам даже не давали очных ставок с ними. Говорили, что у пострадавших якобы плохое состояние здоровья. Нам сначала вменяли 72 эпизода», — добавили парни. Сейчас у одного из них — шесть эпизодов, у двоих по четыре. Осужденные намерены обжаловать приговор. «Мы чисты перед Богом. Нам скрываться нечего», — сказали они после оглашения. «Приговор будем обжаловать. В части взыскания компенсации за причинение вреда — было отказано. Сумма — 10 миллионов на всех троих. Все трое на начальном этапе следствия давали показания друг на друга. В этом плане они лукавят. Мы выезжали в школу, нам [потерпевший] показывал, где все происходило. Такое придумать невозможно. […] У нас есть акт от психиатра, который свидетельствует о том, что ребенок получил травму. Издевательства происходили несколько дней. Очные ставки осужденные не просили», — сказал адвокат одного из потерпевших Олеся Бортникова. Она добавила, что в отношении одного из осужденных возбуждено еще одного уголовное дело. Оно уже поступило в суд. Там вновь факты насилия над детьми из спецшколы «Безусловно, сегодня акт справедливости для потерпевших. Но задача была изменить систему. Пока этого не произошло. Ничего подобного бы не случилось, если бы взрослые создали нормальные условия в [спецшколе]. Все мы знаем, какое наказание получила директор. А дети получили реальный срок. Наше мнение, что человек не может работать в педагогической сфере после такой ситуации», — прокомментировал решение суда Георгий Краснов, адвокат других потерпевших. Об ужасах, творящихся в стенах учреждения, стало известно весной прошлого года. Тогда из школы сбежал один из воспитанников и рассказал о фактах насилия маме. Директора Наталью Поддубную отстранили, а затем и уволили. В мае 2024-го она получила приговор за халатность: 11 месяцев исправительных работ. По данным агентства, ее адвокат подал жалобу, не согласившись с решением суда. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.