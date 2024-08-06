Знают ли японцы о том, кто сбросил бомбу на Хиросиму: ужасы ядерной бомбардировки. Фотогалерея

Премьер Японии не стал называть США, которые виновны в ядерном ударе по Хиросиме

06 августа 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Дым, поднимающийся от взрыва атомной бомбы в Хиросиме 6 августа 1945 года. Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС Премьер-министр Японии Фумио Кисида на церемонии, посвященной 79-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, выразил свою обеспокоенность касательно ядерного оружия России. При этом он не упомянул, что бомбы с урановым зарядом сбросили на японские города США. В последние годы официальный Токио старается не говорить об этом в публичных выступлениях. О том, как в мире игнорируют правду о первых и последних ядерных ударах по мирному населению, рассказывает URA.RU. Тип бомбы, сброшенной на Хиросиму Фото: Glasshouse/ZUMAPRESS/ТАСС Во время открытой церемонии, проходившей в Мемориальном парке мира, в понедельник, 5 августа Фумио Кисида произнес речь, в которой обращался к гражданам страны со словами, полными скорби из-за катастрофы 1945 года. Сразу после он перешел к обсуждению политического конфликта между Россией и Украиной, обвинив РФ в ядерной угрозе. «Наш долг как единственной страны, которая испытала на себе применение ядерного оружия в войне, неуклонно работать над созданием мира без ядерного оружия» — высказался Фумио Кисида. Цитату привел сайт japantoday. Умалчивание правды Хиросима, город, подвергшийся атомной бомбардировке США в 1945 году во время Второй мировой войны Фото: Keystone Press Agency/Zuma/TASS Два города, Хиросима и Нагасаки, 79 лет назад — 6 и 9 августа 1945 года — подверглись ядерной атаке со стороны США. Японцы знают о том, что бомбы «Толстяк» и «Малыш» сбросили американцы, но официальный Токио из года в год предпочитают замалчивать участие США в трагедии. Вместо этого они обращаются к нынешнему конфликту России и Украины и ссылаются на угрозу атомной войны, исходящей от Москвы. В Кремле неоднократно опровергали обвинения, а министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что президент РФ Владимир Путин никогда не прибегал к ядерным угрозам в отличие от Запада. Так, в апреле 2024 года заместитель постоянного председателя Японии при ООН Мицуко Сино, вспоминая трагедию в двух японских городах, высказалась о ядерной угрозе, по ее мнению, исходящей от России. Мицуко Сино не упомянула о тех, кто осуществил реальные бомбардировки атомным оружием в 1945 году. Ущерб, нанесенный атомной бомбой Хиросиме Фото: IMAGO/ТАСС «Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия. Катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться», — приводят слова Сино РИА Новости. В марте 2023 года лидер оппозиционной партии «Рэйва Синсэнгуми» Таро Ямамото раскритиковал Кисиду за то, что тот не отреагировал на отправку оружия с обедненным ураном на Украину. «Господин премьер-министр, вы намерены призвать Великобританию не передавать снаряды с обедненным ураном, использование которых несут риск раковых заболеваний?», — заявил политик. В частности, Ямамто напомнил про печальный опыт Хиросимы. Премьер-министр Японии не дал ясного ответа и сообщил, что он не отговаривал президента Украины Владимира Зеленского от использования этих снарядов. Про то, что ядерный удар нанесли США, не говорят и в ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в 2023 году в послании в связи с 78-й годовщиной ядерной бомбардировки Нагасаки умолчал, что к этому причастен Вашингтон. В апреле этого же года госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи со странами G7 в Японии аналогично не стал комментировать проведение ядерных атак военными США. Выжившие проходят мимо одного из немногих зданий, сохранившихся в 1945 году, после того на Хиросиму была сброшена атомная бомба Фото: Max Desfor/АР/ТАСС Дайан Сэйр, независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка, высказал предположение, почему Япония не называет настоящего виновника катастрофы в Хиросиме. По его мнению, Токио испытывает определенный страх перед Вашингтоном. Но также, согласно его словам, «многие мировые лидеры» давно осознали, что бомба была сброшена Соединенными Штатами. О трагедии Планы США после создания атомной бомбы ограничивались ее тестированием в рисовых полях или в море, но вскоре было принято решение подвергнуть атаке крупные города. При выборе жертв власти руководствовались данными об их географическом расположении, о количестве проживающих там людей. По одной из теорий, в 1945 году стало известно о работе японских ученых над ядерным оружием. Создание бомбы планировали завершить в августе того же года. Но внезапные атомные удары США по Японии не позволили осуществить план. Облако дыма окутывает разрушения в Хиросиме на следующий день после взрыва атомной бомбы Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС Трагедия в городе Хиросима наступила 6 августа 1945 года. В тот день взорвалась американская ядерная бомба «Малыш». Город мгновенно оказался в огне, по общим оценкам пострадало от 70 до 100 тысяч человек. Те, кому удалось спастись в момент взрыва, позже умирали в больницах, испытывая нестерпимую боль. Люди, пострадавшие больше всего, желали умереть, вместо того, чтобы продолжать лечение. В дальнейшем хибакуся (так называют жителей, пострадавших от ядерной бомбардировки) испытывали многочисленные проблемы со здоровьем на протяжении многих лет. У них наблюдалось частое кровотечение из носа, болезни желудка и сердца — все это последствия лучевой болезни. Жертва атомной бомбардировки Хиросимы, сентябрь 1945 Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС Немногие выжившие с ужасом вспоминают прошедшие события, толпы обожженных людей, пытающихся спастись, огонь и развалины, оставшиеся от города. «Вся Хиросима — большое кладбище», говорит Рейко Ямада, которой было на момент взрыва 11 лет. Следующий и незамедлительный удар пришелся на город Нагасаки 9 августа 1945 года. Изначально США планировали провести атаку 11 сентября на город Кокура, но в результате переноса даты бомбардировки было принято решение перенести атаку на Нагасаки. Кокуру спасла плотная 70-процентная облачность. В момент взрыва бомбы «Толстяк» погибло 70 тысяч жителей. В эпицентре трагедии от людей не оставалось ничего, кроме следов пепла на земле и стенах домов. Пик смертности выживших людей пришелся на третью неделю после взрыва. Жители города продолжали умирать от лучевой болезни. Корреспондент союзных войск стоит среди обломков здания, которое когда-то было кинотеатром в Хиросиме Фото: Stanley Troutman/AP/TASS Воспоминания выживших 92-летняя Мэгуми Синода, одна из выживших во время ядерной, вспоминает, как мимо нее проходили толпы обожженных и облученных людей. В один момент ее кто-то позвал, и голос был очень знакомым. Кто перед ней — узнать было сложно. Тело человека было полностью обожжено, лицо стало распухшим. Только через время Мэгуми поняла, что это был ее одноклассник. «Я не знала, что ему сказать. Но до самой смерти не забуду, как он выглядел» — рассказала пожилая женщина. На этом аэрофотоснимке, сделанном 9 марта 1945 года, изображен промышленный район Токио вдоль реки Сумида Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС Очевидцы рассказывают, как ярко ослепляла вспышка света от взрыва. Большинство людей смогли выжить только благодаря тому, что остались дома. Те, кто подвергся радиации в большем количестве, получили обжоги всего тела, с некоторых участков свисала кожа. На губительном взрыве все не закончилось. Через некоторое время после взрыва атомных бомб жители города наблюдали пролетающие американские самолеты, продолжавшие атаку на население. В 1952 году были обнаружены 252 человеческие кости, которые были захоронены сразу после бомбардировки. Фото: Hiroshima Peace Foundation/ZUMA/ТАСС До сих пор идут споры о том, что правительству было известно о планирующемся нападении. Местные жители рассказывали, что для некоторых слоев населения была проведена эвакуация. Просветительская работа Через годы после трагедии пережившие ее люди посвятили свою жизнь тому, чтобы распространить подробности об ужасах того времени. Их цель — предупредить возникновения похожих опасностей. Создаются сайты, посвященные распространению информации о бомбардировках. На одном из таких сайтов переживший катастрофу Хироси Симидзу поделился своим комментарием: «Я считаю, что ядерное оружие — это оружие дьявола, которое должно быть как можно быстрее уничтожено. Государственные деятели во всем мире должны пересмотреть свою политику, которая целиком зависит от так называемого баланса силы, и прекратить военную политику». Разрушенный корпус офисного здания с куполообразной крышей является эпицентром атомного взрыва, уничтожившего город Хиросиму в августе 1945 года. После войны портовый город был полностью восстановлен, за исключением этого здания, которое сохранилось как мемориал. Снимок был сделан в декабре 1980 года Фото: Sadayuki Mikami/АР/ТАСС В городе Хиросима находится музей, который наглядно освещает произошедшие события. В нем расположены экспозиции, на примере которых посетители узнают об ужасах ядерной атаки и находят подтверждение словам очевидцев о том, что это был самый настоящий «ад на Земле». На месте нулевой отметки атомного взрыва, около мемориала «Атомный купол» и возле Парка мира встречаются люди, пережившие катастрофу и готовые рассказать о трагических событиях. Современный вид города Хиросима Фото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на церемонии, посвященной 79-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, выразил свою обеспокоенность касательно ядерного оружия России. При этом он не упомянул, что бомбы с урановым зарядом сбросили на японские города США. В последние годы официальный Токио старается не говорить об этом в публичных выступлениях. О том, как в мире игнорируют правду о первых и последних ядерных ударах по мирному населению, рассказывает URA.RU. Во время открытой церемонии, проходившей в Мемориальном парке мира, в понедельник, 5 августа Фумио Кисида произнес речь, в которой обращался к гражданам страны со словами, полными скорби из-за катастрофы 1945 года. Сразу после он перешел к обсуждению политического конфликта между Россией и Украиной, обвинив РФ в ядерной угрозе. Два города, Хиросима и Нагасаки, 79 лет назад — 6 и 9 августа 1945 года — подверглись ядерной атаке со стороны США. Японцы знают о том, что бомбы «Толстяк» и «Малыш» сбросили американцы, но официальный Токио из года в год предпочитают замалчивать участие США в трагедии. Вместо этого они обращаются к нынешнему конфликту России и Украины и ссылаются на угрозу атомной войны, исходящей от Москвы. В Кремле неоднократно опровергали обвинения, а министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что президент РФ Владимир Путин никогда не прибегал к ядерным угрозам в отличие от Запада. Так, в апреле 2024 года заместитель постоянного председателя Японии при ООН Мицуко Сино, вспоминая трагедию в двух японских городах, высказалась о ядерной угрозе, по ее мнению, исходящей от России. Мицуко Сино не упомянула о тех, кто осуществил реальные бомбардировки атомным оружием в 1945 году. В марте 2023 года лидер оппозиционной партии «Рэйва Синсэнгуми» Таро Ямамото раскритиковал Кисиду за то, что тот не отреагировал на отправку оружия с обедненным ураном на Украину. «Господин премьер-министр, вы намерены призвать Великобританию не передавать снаряды с обедненным ураном, использование которых несут риск раковых заболеваний?», — заявил политик. В частности, Ямамто напомнил про печальный опыт Хиросимы. Премьер-министр Японии не дал ясного ответа и сообщил, что он не отговаривал президента Украины Владимира Зеленского от использования этих снарядов. Про то, что ядерный удар нанесли США, не говорят и в ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в 2023 году в послании в связи с 78-й годовщиной ядерной бомбардировки Нагасаки умолчал, что к этому причастен Вашингтон. В апреле этого же года госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи со странами G7 в Японии аналогично не стал комментировать проведение ядерных атак военными США. Дайан Сэйр, независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка, высказал предположение, почему Япония не называет настоящего виновника катастрофы в Хиросиме. По его мнению, Токио испытывает определенный страх перед Вашингтоном. Но также, согласно его словам, «многие мировые лидеры» давно осознали, что бомба была сброшена Соединенными Штатами. Планы США после создания атомной бомбы ограничивались ее тестированием в рисовых полях или в море, но вскоре было принято решение подвергнуть атаке крупные города. При выборе жертв власти руководствовались данными об их географическом расположении, о количестве проживающих там людей. По одной из теорий, в 1945 году стало известно о работе японских ученых над ядерным оружием. Создание бомбы планировали завершить в августе того же года. Но внезапные атомные удары США по Японии не позволили осуществить план. Трагедия в городе Хиросима наступила 6 августа 1945 года. В тот день взорвалась американская ядерная бомба «Малыш». Город мгновенно оказался в огне, по общим оценкам пострадало от 70 до 100 тысяч человек. Те, кому удалось спастись в момент взрыва, позже умирали в больницах, испытывая нестерпимую боль. Люди, пострадавшие больше всего, желали умереть, вместо того, чтобы продолжать лечение. В дальнейшем хибакуся (так называют жителей, пострадавших от ядерной бомбардировки) испытывали многочисленные проблемы со здоровьем на протяжении многих лет. У них наблюдалось частое кровотечение из носа, болезни желудка и сердца — все это последствия лучевой болезни. Немногие выжившие с ужасом вспоминают прошедшие события, толпы обожженных людей, пытающихся спастись, огонь и развалины, оставшиеся от города. «Вся Хиросима — большое кладбище», говорит Рейко Ямада, которой было на момент взрыва 11 лет. Следующий и незамедлительный удар пришелся на город Нагасаки 9 августа 1945 года. Изначально США планировали провести атаку 11 сентября на город Кокура, но в результате переноса даты бомбардировки было принято решение перенести атаку на Нагасаки. Кокуру спасла плотная 70-процентная облачность. В момент взрыва бомбы «Толстяк» погибло 70 тысяч жителей. В эпицентре трагедии от людей не оставалось ничего, кроме следов пепла на земле и стенах домов. Пик смертности выживших людей пришелся на третью неделю после взрыва. Жители города продолжали умирать от лучевой болезни. 92-летняя Мэгуми Синода, одна из выживших во время ядерной, вспоминает, как мимо нее проходили толпы обожженных и облученных людей. В один момент ее кто-то позвал, и голос был очень знакомым. Кто перед ней — узнать было сложно. Тело человека было полностью обожжено, лицо стало распухшим. Только через время Мэгуми поняла, что это был ее одноклассник. «Я не знала, что ему сказать. Но до самой смерти не забуду, как он выглядел» — рассказала пожилая женщина. Очевидцы рассказывают, как ярко ослепляла вспышка света от взрыва. Большинство людей смогли выжить только благодаря тому, что остались дома. Те, кто подвергся радиации в большем количестве, получили обжоги всего тела, с некоторых участков свисала кожа. На губительном взрыве все не закончилось. Через некоторое время после взрыва атомных бомб жители города наблюдали пролетающие американские самолеты, продолжавшие атаку на население. До сих пор идут споры о том, что правительству было известно о планирующемся нападении. Местные жители рассказывали, что для некоторых слоев населения была проведена эвакуация. Через годы после трагедии пережившие ее люди посвятили свою жизнь тому, чтобы распространить подробности об ужасах того времени. Их цель — предупредить возникновения похожих опасностей. Создаются сайты, посвященные распространению информации о бомбардировках. На одном из таких сайтов переживший катастрофу Хироси Симидзу поделился своим комментарием: «Я считаю, что ядерное оружие — это оружие дьявола, которое должно быть как можно быстрее уничтожено. Государственные деятели во всем мире должны пересмотреть свою политику, которая целиком зависит от так называемого баланса силы, и прекратить военную политику». В городе Хиросима находится музей, который наглядно освещает произошедшие события. В нем расположены экспозиции, на примере которых посетители узнают об ужасах ядерной атаки и находят подтверждение словам очевидцев о том, что это был самый настоящий «ад на Земле». На месте нулевой отметки атомного взрыва, около мемориала «Атомный купол» и возле Парка мира встречаются люди, пережившие катастрофу и готовые рассказать о трагических событиях.