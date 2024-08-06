Боец ЧВК «Вагнер» получил штраф за экстремистский рок

06 августа 2024 в 21:49 Размер текста - 17 +

Штраф бойцу ЧВК «Вагнер» был в размере одной тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Белгороде боец ЧВК «Вагнер» получил штраф за экстремистский рок. Об этом сказали в приговоре Свердловского районного суда. «В Белгороде бойца ЧВК „Вагнер“ приговорили к административному штрафу за пост в соцсети с экстремистской музыкой», — говорится в сообщении, с которым были ознакомлены « Газета.Ru ». Штраф был в размере одной тысячи рублей. На странице подсудимого Литовченко ФСБ нашли песни группы «RagnaROCK». Его обвинили в распространении экстремистских материалов. Подсудимый свою вину признал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгороде боец ЧВК «Вагнер» получил штраф за экстремистский рок. Об этом сказали в приговоре Свердловского районного суда. «В Белгороде бойца ЧВК „Вагнер“ приговорили к административному штрафу за пост в соцсети с экстремистской музыкой», — говорится в сообщении, с которым были ознакомлены «Газета.Ru». Штраф был в размере одной тысячи рублей. На странице подсудимого Литовченко ФСБ нашли песни группы «RagnaROCK». Его обвинили в распространении экстремистских материалов. Подсудимый свою вину признал.