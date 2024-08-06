Боец ЧВК «Вагнер» получил штраф за экстремистский рок

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Сотрудник полиции оформляет протокол жителям города, нарушившим режим самоизоляции. Курган, штраф, протокол, полиция, нарушение, Жители города, задержание, наряд полиции, нарушение режима
Штраф бойцу ЧВК «Вагнер» был в размере одной тысячи рублей Фото:

В Белгороде боец ЧВК «Вагнер» получил штраф за экстремистский рок. Об этом сказали в приговоре Свердловского районного суда.

«В Белгороде бойца ЧВК „Вагнер“ приговорили к административному штрафу за пост в соцсети с экстремистской музыкой», — говорится в сообщении, с которым были ознакомлены «Газета.Ru». Штраф был в размере одной тысячи рублей.

На странице подсудимого Литовченко ФСБ нашли песни группы «RagnaROCK». Его обвинили в распространении экстремистских материалов. Подсудимый свою вину признал.

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В Белгороде боец ЧВК «Вагнер» получил штраф за экстремистский рок. Об этом сказали в приговоре Свердловского районного суда. «В Белгороде бойца ЧВК „Вагнер“ приговорили к административному штрафу за пост в соцсети с экстремистской музыкой», — говорится в сообщении, с которым были ознакомлены «Газета.Ru». Штраф был в размере одной тысячи рублей. На странице подсудимого Литовченко ФСБ нашли песни группы «RagnaROCK». Его обвинили в распространении экстремистских материалов. Подсудимый свою вину признал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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