Штраф бойцу ЧВК «Вагнер» был в размере одной тысячи рублей
В Белгороде боец ЧВК «Вагнер» получил штраф за экстремистский рок. Об этом сказали в приговоре Свердловского районного суда.
«В Белгороде бойца ЧВК „Вагнер“ приговорили к административному штрафу за пост в соцсети с экстремистской музыкой», — говорится в сообщении, с которым были ознакомлены «
На странице подсудимого Литовченко ФСБ нашли песни группы «RagnaROCK». Его обвинили в распространении экстремистских материалов. Подсудимый свою вину признал.
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