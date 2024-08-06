Россиян предупредили об опасности обхода замедления YouTube

Пащенко: вы рискуете данными, пытаясь обойти замедление YouTube

06 августа 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

По словам Пащенко, стоит скачать бесплатный российский антивирус, чтобы избежать потери данных Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне могут рисковать данными, пытаясь обойти замедление YouTube. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Григорий Пащенко. «Они предлагают пользователям интернета устанавливать программы, якобы устраняющие проблемы в работе видеохостинга, а на самом деле ворующие персональные данные», — сказал в интервью радио Sputnik Пащенко. По его словам, VPN и другие приложения могут иметь вредоносные программы, нацеленные на то, чтобы украсть персональные данные с телефона. Пащенко добавил, что в случаях скачивания этих приложений и сервисов стоит скачать бесплатный российский антивирус, который поможет бороться с разного рода вирусами. Кроме того, можно поискать в интернете отзывы об этом приложении для улучшения работы видеосервиса, чтобы уберечь себя от потери данных. Ранее сообщалось, что блокировка YouTube не планируется, однако возможно замедление видеохостинга. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Антон Горелкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне могут рисковать данными, пытаясь обойти замедление YouTube. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Григорий Пащенко. «Они предлагают пользователям интернета устанавливать программы, якобы устраняющие проблемы в работе видеохостинга, а на самом деле ворующие персональные данные», — сказал в интервью радио Sputnik Пащенко. По его словам, VPN и другие приложения могут иметь вредоносные программы, нацеленные на то, чтобы украсть персональные данные с телефона. Пащенко добавил, что в случаях скачивания этих приложений и сервисов стоит скачать бесплатный российский антивирус, который поможет бороться с разного рода вирусами. Кроме того, можно поискать в интернете отзывы об этом приложении для улучшения работы видеосервиса, чтобы уберечь себя от потери данных. Ранее сообщалось, что блокировка YouTube не планируется, однако возможно замедление видеохостинга. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Антон Горелкин.