Как работала афера с сухпайками для российских военных

ОПГ в афере с сухпайками распределила преступные роли между главами фирм
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Поставкой некачественных сухпайков в ВС РФ занималась заранее созданная ОПГ из руководителей комбинатов Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Группа из фигурантов дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, которая занималась аферой с сухпайками для российских военных, заранее распределила межу собой преступные роли. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

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Что известно об уголовном деле, фигурантом которого стал экс-замминистра обороны Булгаков

«Фигуранты дела «создали и возглавили орггруппу, в состав которой привлекли гендиректора…акционеров и соучредителей «Грязнинского пищевого комбината», «КонсервПакЛам», а также неустановленных руководителей и учредителей [компаний] «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно»», — заявили правоохранители для РИА Новости. Отмечается, что руководство последних предприятий распределили межу собой преступные роли в обеспечении военных Минобороны индивидуальными сухпайками.

Булгаков был задержан в июле правоохранительными органами, его подозревают в коррупционных действиях. Он, предположительно, лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя свое служебное положение. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства комбината и Дмитрия Булгакова.

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Группа из фигурантов дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, которая занималась аферой с сухпайками для российских военных, заранее распределила межу собой преступные роли. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Фигуранты дела «создали и возглавили орггруппу, в состав которой привлекли гендиректора…акционеров и соучредителей «Грязнинского пищевого комбината», «КонсервПакЛам», а также неустановленных руководителей и учредителей [компаний] «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно»», — заявили правоохранители для РИА Новости. Отмечается, что руководство последних предприятий распределили межу собой преступные роли в обеспечении военных Минобороны индивидуальными сухпайками. Булгаков был задержан в июле правоохранительными органами, его подозревают в коррупционных действиях. Он, предположительно, лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя свое служебное положение. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства комбината и Дмитрия Булгакова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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