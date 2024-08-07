Как работала афера с сухпайками для российских военных

Группа из фигурантов дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, которая занималась аферой с сухпайками для российских военных, заранее распределила межу собой преступные роли. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Фигуранты дела «создали и возглавили орггруппу, в состав которой привлекли гендиректора…акционеров и соучредителей «Грязнинского пищевого комбината», «КонсервПакЛам», а также неустановленных руководителей и учредителей [компаний] «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно»», — заявили правоохранители для РИА Новости. Отмечается, что руководство последних предприятий распределили межу собой преступные роли в обеспечении военных Минобороны индивидуальными сухпайками.
Булгаков был задержан в июле правоохранительными органами, его подозревают в коррупционных действиях. Он, предположительно, лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя свое служебное положение. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства комбината и Дмитрия Булгакова.
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