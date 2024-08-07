Как работала афера с сухпайками для российских военных

ОПГ в афере с сухпайками распределила преступные роли между главами фирм

07 августа 2024 в 09:04 Размер текста - 17 +

Поставкой некачественных сухпайков в ВС РФ занималась заранее созданная ОПГ из руководителей комбинатов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Группа из фигурантов дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, которая занималась аферой с сухпайками для российских военных, заранее распределила межу собой преступные роли. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Новость по теме Что известно об уголовном деле, фигурантом которого стал экс-замминистра обороны Булгаков «Фигуранты дела «создали и возглавили орггруппу, в состав которой привлекли гендиректора…акционеров и соучредителей «Грязнинского пищевого комбината», «КонсервПакЛам», а также неустановленных руководителей и учредителей [компаний] «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно»», — заявили правоохранители для РИА Новости. Отмечается, что руководство последних предприятий распределили межу собой преступные роли в обеспечении военных Минобороны индивидуальными сухпайками. Булгаков был задержан в июле правоохранительными органами, его подозревают в коррупционных действиях. Он, предположительно, лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя свое служебное положение. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства комбината и Дмитрия Булгакова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа из фигурантов дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, которая занималась аферой с сухпайками для российских военных, заранее распределила межу собой преступные роли. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Фигуранты дела «создали и возглавили орггруппу, в состав которой привлекли гендиректора…акционеров и соучредителей «Грязнинского пищевого комбината», «КонсервПакЛам», а также неустановленных руководителей и учредителей [компаний] «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно»», — заявили правоохранители для РИА Новости. Отмечается, что руководство последних предприятий распределили межу собой преступные роли в обеспечении военных Минобороны индивидуальными сухпайками. Булгаков был задержан в июле правоохранительными органами, его подозревают в коррупционных действиях. Он, предположительно, лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя свое служебное положение. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства комбината и Дмитрия Булгакова.