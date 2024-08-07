NYP: пробуждение от нескольких будильников по утрам вызывает депрессию

Врачи-исследователи в Мюнхенском университете обнаружили, что резкий звук будильника по утрам негативно влияет на нервную систему. Об этом рассказала компания The Joint Chiropractic.
«Со временем хроническая утренняя реакция адреналина „бей или беги“ может вызвать долгосрочный стресс, депрессию и сердечно-сосудистые проблемы», — сообщают врачи на сайте. Адреналин вырабатывается из-за внезапного пробуждения, так как человек должен иметь возможность справиться с любой вероятной опасностью.
Национальный институт промышленной гигиены провел исследование, в ходе которого обнаружилось, что пробуждение от громких сигналов зачастую вызывает стресс. У тех, кто просыпается от внезапных громких звуков, повышается давление и частота сердечных сокращений. Врачи описывают, что звонки будильника запускают «реакцию борьбы или бегства». «Пробуждение от нескольких будильников каждое утро действительно нарушает ваш цикл быстрого движения глаз (фаза быстрого сна), что на самом деле вызывает инерцию сна, повышенную сонливость, усталость, перепады настроения, а также повышает уровень кортизола», — приводит NYP слова врачей.
Специалисты, исследующие человеческий сон, поделились, что для пробуждения желательно использовать световые будильники, имитирующие рассвет, что позволит организму проснуться естественным образом. Или же воспользоваться будильником, громкость которого постепенно увеличивается в течение 10 минут. Однако, по мнению врачей, лучшим решением будет научиться просыпаться без использования специальных устройств.
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Врачи-исследователи в Мюнхенском университете обнаружили, что резкий звук будильника по утрам негативно влияет на нервную систему. Об этом рассказала компания The Joint Chiropractic. «Со временем хроническая утренняя реакция адреналина „бей или беги“ может вызвать долгосрочный стресс, депрессию и сердечно-сосудистые проблемы», — сообщают врачи на сайте. Адреналин вырабатывается из-за внезапного пробуждения, так как человек должен иметь возможность справиться с любой вероятной опасностью. Национальный институт промышленной гигиены провел исследование, в ходе которого обнаружилось, что пробуждение от громких сигналов зачастую вызывает стресс. У тех, кто просыпается от внезапных громких звуков, повышается давление и частота сердечных сокращений. Врачи описывают, что звонки будильника запускают «реакцию борьбы или бегства». «Пробуждение от нескольких будильников каждое утро действительно нарушает ваш цикл быстрого движения глаз (фаза быстрого сна), что на самом деле вызывает инерцию сна, повышенную сонливость, усталость, перепады настроения, а также повышает уровень кортизола», — приводит NYP слова врачей. Специалисты, исследующие человеческий сон, поделились, что для пробуждения желательно использовать световые будильники, имитирующие рассвет, что позволит организму проснуться естественным образом. Или же воспользоваться будильником, громкость которого постепенно увеличивается в течение 10 минут. Однако, по мнению врачей, лучшим решением будет научиться просыпаться без использования специальных устройств.