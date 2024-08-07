В Челябинской области похолодает до 5 градусов. Скрин

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Самые низкие температуры будут в горах и низинах Фото:

В Челябинской области в ночь с 8 на 9 августа температура воздуха опустится до пяти градусов тепла. Об этом свидетельствует прогноз челябинской гидрометеослужбы.

«Температура ночью +10 — 15 градусов, в горах и низинах до +5 градусов. Днем + 16 — 21 градус», — говорится в прогнозе.

В ночь на 10 августа температура составит +7 — 12 градусов тепла. Днем 10 августа останется на уровне предыдущего дня. Ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

Температура ночью опустится до + 5 градусов
Температура ночью опустится до + 5 градусов

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В Челябинской области в ночь с 8 на 9 августа температура воздуха опустится до пяти градусов тепла. Об этом свидетельствует прогноз челябинской гидрометеослужбы. «Температура ночью +10 — 15 градусов, в горах и низинах до +5 градусов. Днем + 16 — 21 градус», — говорится в прогнозе. В ночь на 10 августа температура составит +7 — 12 градусов тепла. Днем 10 августа останется на уровне предыдущего дня. Ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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