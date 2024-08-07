Самые низкие температуры будут в горах и низинах
В Челябинской области в ночь с 8 на 9 августа температура воздуха опустится до пяти градусов тепла. Об этом свидетельствует прогноз челябинской гидрометеослужбы.
«Температура ночью +10 — 15 градусов, в горах и низинах до +5 градусов. Днем + 16 — 21 градус», — говорится в прогнозе.
В ночь на 10 августа температура составит +7 — 12 градусов тепла. Днем 10 августа останется на уровне предыдущего дня. Ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду.
Температура ночью опустится до + 5 градусов
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