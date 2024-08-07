Политика Путин пошутил насчет отпуска Силуанова в Крыму 07 августа 2024 в 17:23 Размер текста - 17 + Силуанов заявил, что ездил в отпуск в Крым и почувствовал улучшение качества дорог Фото: Роман Наумов © URA.RU Во время совещания с членами правительства РФ президент России Владимир Путин обсудил с министром финансов Антоном Силуановым его поездку в Крым. Российский лидер спросил у него о выборе транспорта для поездки, ведь по словам министра, тот путешествовал на мотоцикле и почувствовал улучшение качества дорог. «Вы не отвечаете на мой вопрос: на мотоцикле ездили?» — поинтересовался Путин. На что Силуанов ответил: «Да, на двухколесном транспорте…». Прямой эфир с совещания вел телеканал «Россия 24». Ранее Силуанов поделился своими наблюдениями о состоянии дорожной инфраструктуры. Он отметил улучшения дорог, заявив что чувствует их с каждым годом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Во время совещания с членами правительства РФ президент России Владимир Путин обсудил с министром финансов Антоном Силуановым его поездку в Крым. Российский лидер спросил у него о выборе транспорта для поездки, ведь по словам министра, тот путешествовал на мотоцикле и почувствовал улучшение качества дорог. «Вы не отвечаете на мой вопрос: на мотоцикле ездили?» — поинтересовался Путин. На что Силуанов ответил: «Да, на двухколесном транспорте…». Прямой эфир с совещания вел телеканал «Россия 24». Ранее Силуанов поделился своими наблюдениями о состоянии дорожной инфраструктуры. Он отметил улучшения дорог, заявив что чувствует их с каждым годом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям