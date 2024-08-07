Путин пошутил насчет отпуска Силуанова в Крыму

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Панельная сессия на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2024) с участием Андрея Костина, Антона Силуанова и Александра Новака. День третий., силуанов антон
Силуанов заявил, что ездил в отпуск в Крым и почувствовал улучшение качества дорог Фото:

Во время совещания с членами правительства РФ президент России Владимир Путин обсудил с министром финансов Антоном Силуановым его поездку в Крым. Российский лидер спросил у него о выборе транспорта для поездки, ведь по словам министра, тот путешествовал на мотоцикле и почувствовал улучшение качества дорог.

«Вы не отвечаете на мой вопрос: на мотоцикле ездили?» — поинтересовался Путин. На что Силуанов ответил: «Да, на двухколесном транспорте…». Прямой эфир с совещания вел телеканал «Россия 24».

Ранее Силуанов поделился своими наблюдениями о состоянии дорожной инфраструктуры. Он отметил улучшения дорог, заявив что чувствует их с каждым годом.

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Во время совещания с членами правительства РФ президент России Владимир Путин обсудил с министром финансов Антоном Силуановым его поездку в Крым. Российский лидер спросил у него о выборе транспорта для поездки, ведь по словам министра, тот путешествовал на мотоцикле и почувствовал улучшение качества дорог. «Вы не отвечаете на мой вопрос: на мотоцикле ездили?» — поинтересовался Путин. На что Силуанов ответил: «Да, на двухколесном транспорте…». Прямой эфир с совещания вел телеканал «Россия 24». Ранее Силуанов поделился своими наблюдениями о состоянии дорожной инфраструктуры. Он отметил улучшения дорог, заявив что чувствует их с каждым годом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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