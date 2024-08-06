Полиция ХМАО ищет мигранта, который приставал к несовершеннолетним девушкам

Полиция разыскивает мигранта, который в пьяном виде приставал к несовершеннолетним девушкам в Сургуте и трогал их за ноги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Утром мы инициативно зарегистрировали сообщение из соцсетей. Сейчас проводим проверку, на место выехали сотрудники полиции», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.
В telegram-каналах Сургута стало распространяться видео, заснятое одним из молодых людей, который заметил, как мигрант пристает к несовершеннолетним девушкам. Увидев парня и то, что его снимают на телефон, мужчина оставил подростков в покое. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
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