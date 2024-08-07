США намерены запросить разъяснения в Киеве относительно событий в Курской области
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
США потребовали у ВСУ объяснить ситуацию в Курской области, куда 6 августа украинские войска попытались прорваться. Об этом сообщили в Белом доме.
«США намерены запросить разъяснения в Киеве относительно событий в Курской области», — заявили в Белом доме. Говоря об атаке ВСУ в Курской области, позиция Вашингтона в частичном применении оружия на территории России не претерпела изменений, добавили там.
В Курской области продолжаются бои на границе. В результате попытки ВСУ прорваться на территорию России погибли минимум 20 украинских военных, а около 50 были ранены.
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