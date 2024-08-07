США потребовали у ВСУ объяснить ситуацию в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги Украины.stock, флаг украины, сша
США намерены запросить разъяснения в Киеве относительно событий в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

США потребовали у ВСУ объяснить ситуацию в Курской области, куда 6 августа украинские войска попытались прорваться. Об этом сообщили в Белом доме.

«США намерены запросить разъяснения в Киеве относительно событий в Курской области», — заявили в Белом доме. Говоря об атаке ВСУ в Курской области, позиция Вашингтона в частичном применении оружия на территории России не претерпела изменений, добавили там.

В Курской области продолжаются бои на границе. В результате попытки ВСУ прорваться на территорию России погибли минимум 20 украинских военных, а около 50 были ранены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США потребовали у ВСУ объяснить ситуацию в Курской области, куда 6 августа украинские войска попытались прорваться. Об этом сообщили в Белом доме. «США намерены запросить разъяснения в Киеве относительно событий в Курской области», — заявили в Белом доме. Говоря об атаке ВСУ в Курской области, позиция Вашингтона в частичном применении оружия на территории России не претерпела изменений, добавили там. В Курской области продолжаются бои на границе. В результате попытки ВСУ прорваться на территорию России погибли минимум 20 украинских военных, а около 50 были ранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...