В Курской области идут бои на границе

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ВСУ пытались вторгнуться в Курскую область
ВСУ пытались вторгнуться в Курскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области продолжаются бои на границе. Об этом сообщил официальный врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, ВСУ продолжают атаковать границы в Суджанском и Кореневском района региона.

«В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе», — заявил Смирнов в своем telegram-канале. Он также отметил, что отпор украинским военным дают бойцы Минобороны РФ и пограничники при поддержке артиллерии и авиации. 

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В Курской области продолжаются бои на границе. Об этом сообщил официальный врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, ВСУ продолжают атаковать границы в Суджанском и Кореневском района региона. «В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе», — заявил Смирнов в своем telegram-канале. Он также отметил, что отпор украинским военным дают бойцы Минобороны РФ и пограничники при поддержке артиллерии и авиации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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