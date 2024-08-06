В Курской области идут бои на границе

ВСУ пытались вторгнуться в Курскую область
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Курской области продолжаются бои на границе. Об этом сообщил официальный врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, ВСУ продолжают атаковать границы в Суджанском и Кореневском района региона.
«В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе», — заявил Смирнов в своем telegram-канале. Он также отметил, что отпор украинским военным дают бойцы Минобороны РФ и пограничники при поддержке артиллерии и авиации.
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