«Болеют дети и вожатые»: родители рассказали о ситуации в курганском лагере. Видео

Родители описали ситуацию в лагере под Курганом, где заболели дети

06 августа 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Родители беспокоятся за здоровье детей и вожатых в лагере под Курганом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В лагере «Зеркальный» города Кургана заболели не только дети, но и вожатый. Об этом telegram-каналу «Курганистан» рассказал родитель одного из вожатых на условиях анонимности. «В лагере, действительно, болеют дети и вожатые. Мой ребенок работает в лагере, и просил привезти лекарства, потому что ему тоже плохо. Отравление, ротавирус или какая-то другая инфекция — мы не знаем. Дети обращались к врачу с тошнотой и рвотой. „Энтросгель“ врач давал со вчерашнего вечера. Многих детей забирают, потому что боятся, что они заболеют», — рассказал собеседник «Курганистану». По его словам, на плохое самочувствие пожаловались несколько человек, но официальных подтверждений, что это заболевание, нет. Ранее URA.RU писало, что администрация города Кургана назвала сообщение о массовом отравлении детей в лагере «Зеркальный», размещенное в соцсети, фейком. В мэрии уточнили, что в изоляторе находятся три ребенка, которых родители накормили сливами. Дети находятся под медицинским наблюдением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В лагере «Зеркальный» города Кургана заболели не только дети, но и вожатый. Об этом telegram-каналу «Курганистан» рассказал родитель одного из вожатых на условиях анонимности. «В лагере, действительно, болеют дети и вожатые. Мой ребенок работает в лагере, и просил привезти лекарства, потому что ему тоже плохо. Отравление, ротавирус или какая-то другая инфекция — мы не знаем. Дети обращались к врачу с тошнотой и рвотой. „Энтросгель“ врач давал со вчерашнего вечера. Многих детей забирают, потому что боятся, что они заболеют», — рассказал собеседник «Курганистану». По его словам, на плохое самочувствие пожаловались несколько человек, но официальных подтверждений, что это заболевание, нет. Ранее URA.RU писало, что администрация города Кургана назвала сообщение о массовом отравлении детей в лагере «Зеркальный», размещенное в соцсети, фейком. В мэрии уточнили, что в изоляторе находятся три ребенка, которых родители накормили сливами. Дети находятся под медицинским наблюдением.