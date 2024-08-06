В лагере «Зеркальный» города Кургана заболели не только дети, но и вожатый. Об этом telegram-каналу «Курганистан» рассказал родитель одного из вожатых на условиях анонимности.
«В лагере, действительно, болеют дети и вожатые. Мой ребенок работает в лагере, и просил привезти лекарства, потому что ему тоже плохо. Отравление, ротавирус или какая-то другая инфекция — мы не знаем. Дети обращались к врачу с тошнотой и рвотой. „Энтросгель“ врач давал со вчерашнего вечера. Многих детей забирают, потому что боятся, что они заболеют», — рассказал собеседник «Курганистану». По его словам, на плохое самочувствие пожаловались несколько человек, но официальных подтверждений, что это заболевание, нет.
Ранее URA.RU писало, что администрация города Кургана назвала сообщение о массовом отравлении детей в лагере «Зеркальный», размещенное в соцсети, фейком. В мэрии уточнили, что в изоляторе находятся три ребенка, которых родители накормили сливами. Дети находятся под медицинским наблюдением.
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В лагере «Зеркальный» города Кургана заболели не только дети, но и вожатый. Об этом telegram-каналу «Курганистан» рассказал родитель одного из вожатых на условиях анонимности. «В лагере, действительно, болеют дети и вожатые. Мой ребенок работает в лагере, и просил привезти лекарства, потому что ему тоже плохо. Отравление, ротавирус или какая-то другая инфекция — мы не знаем. Дети обращались к врачу с тошнотой и рвотой. „Энтросгель“ врач давал со вчерашнего вечера. Многих детей забирают, потому что боятся, что они заболеют», — рассказал собеседник «Курганистану». По его словам, на плохое самочувствие пожаловались несколько человек, но официальных подтверждений, что это заболевание, нет. Ранее URA.RU писало, что администрация города Кургана назвала сообщение о массовом отравлении детей в лагере «Зеркальный», размещенное в соцсети, фейком. В мэрии уточнили, что в изоляторе находятся три ребенка, которых родители накормили сливами. Дети находятся под медицинским наблюдением.