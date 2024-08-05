05 августа 2024

Родители испугались сообщения об отравлении детей в курганском лагере

© Служба новостей «URA.RU»
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Летняя смена в детском лагере Заря. Свердловская область, летний лагерь, летний отдых, детский отдых
В лагере «Зеркальный» трое детей переели слив Фото:

Родители детей, отдыхавших в лагере «Зеркальный» Кургана, испугались сообщения в соцсетях о массовом отравлении детей. В администрации города Кургана в ответ на запрос URA.RU назвали пост фейком.

«ДОЛ „Зеркальный“ дети с поносом, со рвотой. Медика в лагере нет», — написал Борыс Борысыч в группе «Инцидент. Курган». Автор сообщил, что о нескольких случаях отравления ему рассказал ребенок, которого родители поспешили забрать из лагеря.

В администрации города Кургана на запрос агентства ответили, что сообщение — фейк. «Никакого массового отравления в лагере нет. В настоящее время в изоляторе находятся три ребенка, которых родители накормили сливами. Медицинский работник в лагере есть. Дети находятся под медицинским наблюдением», — пояснили в пресс-службе мэрии.

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Родители детей, отдыхавших в лагере «Зеркальный» Кургана, испугались сообщения в соцсетях о массовом отравлении детей. В администрации города Кургана в ответ на запрос URA.RU назвали пост фейком. «ДОЛ „Зеркальный“ дети с поносом, со рвотой. Медика в лагере нет», — написал Борыс Борысыч в группе «Инцидент. Курган». Автор сообщил, что о нескольких случаях отравления ему рассказал ребенок, которого родители поспешили забрать из лагеря. В администрации города Кургана на запрос агентства ответили, что сообщение — фейк. «Никакого массового отравления в лагере нет. В настоящее время в изоляторе находятся три ребенка, которых родители накормили сливами. Медицинский работник в лагере есть. Дети находятся под медицинским наблюдением», — пояснили в пресс-службе мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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