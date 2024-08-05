Родители испугались сообщения об отравлении детей в курганском лагере

06 августа 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

В лагере «Зеркальный» трое детей переели слив Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Родители детей, отдыхавших в лагере «Зеркальный» Кургана, испугались сообщения в соцсетях о массовом отравлении детей. В администрации города Кургана в ответ на запрос URA.RU назвали пост фейком. «ДОЛ „Зеркальный“ дети с поносом, со рвотой. Медика в лагере нет», — написал Борыс Борысыч в группе «Инцидент. Курган». Автор сообщил, что о нескольких случаях отравления ему рассказал ребенок, которого родители поспешили забрать из лагеря. В администрации города Кургана на запрос агентства ответили, что сообщение — фейк. «Никакого массового отравления в лагере нет. В настоящее время в изоляторе находятся три ребенка, которых родители накормили сливами. Медицинский работник в лагере есть. Дети находятся под медицинским наблюдением», — пояснили в пресс-службе мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители детей, отдыхавших в лагере «Зеркальный» Кургана, испугались сообщения в соцсетях о массовом отравлении детей. В администрации города Кургана в ответ на запрос URA.RU назвали пост фейком. «ДОЛ „Зеркальный“ дети с поносом, со рвотой. Медика в лагере нет», — написал Борыс Борысыч в группе «Инцидент. Курган». Автор сообщил, что о нескольких случаях отравления ему рассказал ребенок, которого родители поспешили забрать из лагеря. В администрации города Кургана на запрос агентства ответили, что сообщение — фейк. «Никакого массового отравления в лагере нет. В настоящее время в изоляторе находятся три ребенка, которых родители накормили сливами. Медицинский работник в лагере есть. Дети находятся под медицинским наблюдением», — пояснили в пресс-службе мэрии.