В США заявили, что якобы не были предупреждены о вылазке ВСУ в Курской области

07 августа 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

ВСУ попытались прорваться в Курскую область 6 августа Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Администрация США не была предупреждена о вылазке Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга для прессы. «Мы не знали [об этом]. Но нет ничего необычного в том, что Украина не сообщает нам о своей конкретной тактике до того, как они ее реализуют. Мы предоставляем им технику. Мы даем им советы, но когда дело доходит до ежедневной тактики, которую они проводят, ежедневных ударов, которые они наносят — иногда мы поддерживаем с ними связь, иногда нет, и именно им следует принимать такие решения», — утверждал Миллер в ходе брифинга. Его выступление транслировали на YouTube-канале Госдепа. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Украиной для понимания их военных намерений и действий на поле боя. США потребовали у ВСУ объяснить ситуацию в Курской области, куда 6 августа украинские войска попытались прорваться. В Курской области продолжаются бои на границе. В результате попытки ВСУ прорваться на территорию России потери противника составили 315 человек (не менее 100 убитыми) и 54 единицы бронетехники. После атаки ВСУ на Курскую область госпитализированы 15 взрослых и четверо детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация США не была предупреждена о вылазке Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга для прессы. «Мы не знали [об этом]. Но нет ничего необычного в том, что Украина не сообщает нам о своей конкретной тактике до того, как они ее реализуют. Мы предоставляем им технику. Мы даем им советы, но когда дело доходит до ежедневной тактики, которую они проводят, ежедневных ударов, которые они наносят — иногда мы поддерживаем с ними связь, иногда нет, и именно им следует принимать такие решения», — утверждал Миллер в ходе брифинга. Его выступление транслировали на YouTube-канале Госдепа. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Украиной для понимания их военных намерений и действий на поле боя. США потребовали у ВСУ объяснить ситуацию в Курской области, куда 6 августа украинские войска попытались прорваться. В Курской области продолжаются бои на границе. В результате попытки ВСУ прорваться на территорию России потери противника составили 315 человек (не менее 100 убитыми) и 54 единицы бронетехники. После атаки ВСУ на Курскую область госпитализированы 15 взрослых и четверо детей.