07 августа 2024

Госдеп: США не запрещали применять свое оружие при атаке на Курскую область

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США не вводят ограничений на использование своего оружия, заявил Миллер Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Соединенные Штаты Америки не вводят ограничений на использование своего оружия Вооруженными силами Украины в Курской области. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер во время регулярного брифинга для журналистов.

«В нашей политике ничего не поменялось. Что касается действий, предпринимаемых ими сегодня, то они не являются нарушением нашей политики», — заявил Миллер. Его выступление транслировали на YouTube-канале Госдепа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что президент США Джо Байден одобрил использование американского оружия для нанесения ударов по российской территории вблизи Харькова, передает RT. Одновременно кабинет министров Германии заявил, что немецкое оружие может применяться для защиты от атак РФ в районе Харьковской области.

Тем не менее, вопрос ограничений на использование западного оружия на Украине вызывает разногласия среди стран Запада. Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что управление современными ударными системами осуществляется дистанционно или автоматически, «без всякого присутствия украинских военнослужащих».

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Соединенные Штаты Америки не вводят ограничений на использование своего оружия Вооруженными силами Украины в Курской области. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер во время регулярного брифинга для журналистов. «В нашей политике ничего не поменялось. Что касается действий, предпринимаемых ими сегодня, то они не являются нарушением нашей политики», — заявил Миллер. Его выступление транслировали на YouTube-канале Госдепа. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что президент США Джо Байден одобрил использование американского оружия для нанесения ударов по российской территории вблизи Харькова, передает RT. Одновременно кабинет министров Германии заявил, что немецкое оружие может применяться для защиты от атак РФ в районе Харьковской области. Тем не менее, вопрос ограничений на использование западного оружия на Украине вызывает разногласия среди стран Запада. Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что управление современными ударными системами осуществляется дистанционно или автоматически, «без всякого присутствия украинских военнослужащих».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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