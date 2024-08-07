Боевик ВСУ убил женщину под Курском во время эвакуации

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) убил женщину из села Куриловка Суджанского района (Курская область) во время эвакуации. Об этом рассказал муж погибшей.
«Выдвинулись из села Куриловка на двух машинах. Боевик ВСУ расстрелял сначала мою машину, а затем автомобиль, в котором находились жена, мой сын Матвей, и ее мама. С мамой и сыном все в порядке, а Нину смертельно ранили», — заявил мужчина в эфире телеканала «Соловьев Live».
По словам супруга погибшей, он лично видел, как украинский военный стрелял по нему и его семье. Он добавил, что у боевика была каска с синей повязкой.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нападение на Курскую область является очередной масштабной провокацией Киева. По его словам, украинская сторона ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи, передает «Национальная служба новостей».
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