Мать детей Дурова раскрыла, почему бизнесмен не женился на ней

Одна из бывших любовниц основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар, которая, по ее словам, является матерью его троих детей, сообщила, почему бизнесмен не желал на ней жениться. По ее словам, Дуров испугался раздела совместно нажитого имущества.
«Да, причины были у Павла, опасения по поводу вероятности раздела совместного нажитого имущества в случае возможного развода в будущем. Мне кажется, Павел не учел, что существуют юрисдикции, где фактический брак практически приравнивается к официально зарегистрированному относительно имущественных прав. Затем, по прошествии времени, причины появились и у меня», — рассказала девушка журналу Starhit.
Ирина также выразила сожаление по поводу заявления Дурова о том, что он является донором спермы и имеет сто детей. Она отметил. что такие откровения могут негативно сказаться на чувствах их общих детей. Ирина добавила, что после того, как она с детьми стали публичными личностями, к ней обратились и другие женщины, утверждающие о своих отношениях с Дуровым.
Ранее Болгар документально подтвердила свои отношения с основателем Telegram, а также его отцовство. Девушка поделилась фотографией, на которой изображена она сама, ее дети и лично Дуров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.