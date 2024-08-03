Мать детей Дурова опубликовала уникальное фото с бизнесменом

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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Ирина Болгар подтвердила отцовство Павла Дурова (на фото) совместной семейной фотографией Фото:

Одна из бывших любовниц основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар, которая, по ее словам, является матерью его троих детей, документально подтвердила свои отношения с Дуровым, а также его отцовство. Доказательства она дополнила совместной фотографией, на которых изображена она сама, ее дети и лично Дуров. Соответствующее фото размещено в ее соцсетях.

«Читайте мое интервью на Forbes», — подписала свой пост с фотографией Ирина Болгар. На фото изображены Дуров, Болгар и трое детей на фоне праздничного торта со свечами со дня рождения сына. В самом материале, на который ссылается Болгар, описана ситуация с отцовством бизнесмена. Важным является тот факт, что все свои заявления бывшая девушка Дурова подтвердила соответствующими документами. Петербурженка показала Forbes копии свидетельств о рождении детей и признании основателя Telegram отцовства.

«На документах был проставлен апостиль (международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа — прим. URA.RU), а его ставят только на подлинники», — рассказала журналистам переводчица Александра Вулье, которая занималась переводом документов. Также Болгар призналась, что они с Дуровым не проживают вместе, однако периодически встречаются для проведения досуга всей семьей.

Ранее Ирина Болгар, уроженка Санкт-Петербурга, заявила, что является матерью троих детей Павла Дурова. По ее словам, их брак не был официально зарегистрирован, они состояли в гражданском браке. После этого Дуров рассказал, что он — отец более 100 детей, так как является донором спермы.

Фото Павла Дурова с детьми
Ирина Болгар опубликовала фото с Павлом Дуровым и детьми

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Одна из бывших любовниц основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар, которая, по ее словам, является матерью его троих детей, документально подтвердила свои отношения с Дуровым, а также его отцовство. Доказательства она дополнила совместной фотографией, на которых изображена она сама, ее дети и лично Дуров. Соответствующее фото размещено в ее соцсетях. «Читайте мое интервью на Forbes», — подписала свой пост с фотографией Ирина Болгар. На фото изображены Дуров, Болгар и трое детей на фоне праздничного торта со свечами со дня рождения сына. В самом материале, на который ссылается Болгар, описана ситуация с отцовством бизнесмена. Важным является тот факт, что все свои заявления бывшая девушка Дурова подтвердила соответствующими документами. Петербурженка показала Forbes копии свидетельств о рождении детей и признании основателя Telegram отцовства. «На документах был проставлен апостиль (международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа — прим. URA.RU), а его ставят только на подлинники», — рассказала журналистам переводчица Александра Вулье, которая занималась переводом документов. Также Болгар призналась, что они с Дуровым не проживают вместе, однако периодически встречаются для проведения досуга всей семьей. Ранее Ирина Болгар, уроженка Санкт-Петербурга, заявила, что является матерью троих детей Павла Дурова. По ее словам, их брак не был официально зарегистрирован, они состояли в гражданском браке. После этого Дуров рассказал, что он — отец более 100 детей, так как является донором спермы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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