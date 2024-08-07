07 августа 2024

Актер Сергей Бурунов начал встречаться с пермячкой Екатериной Леви

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Бурунов влюбился в пермячку
Сергей Бурунов влюбился в пермячку Фото:

Пермячка Екатерина Леви стала избранницей популярного российского актера Сергея Бурунова. Она дочь известного пермского бизнесмена и политика Семена Леви, выяснили СМИ.

«Избранницей актера стала 35-летняя бизнесвумен Екатерина Леви. Отец Екатерины, Семен Леви, был крупным чиновником, занимал пост замминистра природных ресурсов РФ2», — пишут «Известия».

Издание отмечает, что Екатерина Леви ведет закрытый образ жизни. Известно, что она владеет химчистками, прачечными и другими предприятиями из сферы обслуживания. Ранее URA.RU рассказывало, что Бурунова с новой возлюбленной впервые заметили в конце июля на фестивале Dream Fest 2024 в Баку. Тогда никто не знал, кто стал избранницей актера. 

Семен Леви был генеральным директором ОАО «Стройиндустрия». В середине нулевых работал депутатом пермской гордумы, законодательного собрания Пермской области, затем — края. В 2008 году он занял пост замминистра природных ресурсов РФ, позже работал в одной из структур «Ростеха». Леви скончался в июне 2021 года. 

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Пермячка Екатерина Леви стала избранницей популярного российского актера Сергея Бурунова. Она дочь известного пермского бизнесмена и политика Семена Леви, выяснили СМИ. «Избранницей актера стала 35-летняя бизнесвумен Екатерина Леви. Отец Екатерины, Семен Леви, был крупным чиновником, занимал пост замминистра природных ресурсов РФ2», — пишут «Известия». Издание отмечает, что Екатерина Леви ведет закрытый образ жизни. Известно, что она владеет химчистками, прачечными и другими предприятиями из сферы обслуживания. Ранее URA.RU рассказывало, что Бурунова с новой возлюбленной впервые заметили в конце июля на фестивале Dream Fest 2024 в Баку. Тогда никто не знал, кто стал избранницей актера.  Семен Леви был генеральным директором ОАО «Стройиндустрия». В середине нулевых работал депутатом пермской гордумы, законодательного собрания Пермской области, затем — края. В 2008 году он занял пост замминистра природных ресурсов РФ, позже работал в одной из структур «Ростеха». Леви скончался в июне 2021 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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