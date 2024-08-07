Актер Сергей Бурунов начал встречаться с пермячкой Екатериной Леви

Пермячка Екатерина Леви стала избранницей популярного российского актера Сергея Бурунова. Она дочь известного пермского бизнесмена и политика Семена Леви, выяснили СМИ.
«Избранницей актера стала 35-летняя бизнесвумен Екатерина Леви. Отец Екатерины, Семен Леви, был крупным чиновником, занимал пост замминистра природных ресурсов РФ2», — пишут «Известия».
Издание отмечает, что Екатерина Леви ведет закрытый образ жизни. Известно, что она владеет химчистками, прачечными и другими предприятиями из сферы обслуживания. Ранее URA.RU рассказывало, что Бурунова с новой возлюбленной впервые заметили в конце июля на фестивале Dream Fest 2024 в Баку. Тогда никто не знал, кто стал избранницей актера.
Семен Леви был генеральным директором ОАО «Стройиндустрия». В середине нулевых работал депутатом пермской гордумы, законодательного собрания Пермской области, затем — края. В 2008 году он занял пост замминистра природных ресурсов РФ, позже работал в одной из структур «Ростеха». Леви скончался в июне 2021 года.
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