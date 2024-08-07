07 августа 2024

Из Магнитогорска закрыли одну из дорог в Башкортостан

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу перекрыли из-за подтопления
Дорогу перекрыли из-за подтопления Фото:
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Из Магнитогорска (Челябинская область) закрыли одну из дорог, по которой можно попасть в Республику Башкортостан. Как сообщили URA.RU 8 августа в пресс-службе ГАИ по городу, причиной стало подтопление проезжей части.

«В связи с подтоплением проезжей части и высоким уровнем осадков движение по автодороге Озерный — Кусимовский рудник остановлено. Просим вас воздержаться от поездок в указанный район и воспользоваться альтернативными маршрутами», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по Магнитогорску.

Сейчас на участке производятся ремонтно-восстановительные работы. По восстановлению движения будет сообщено дополнительно.

Погода испортилась в Челябинской области несколько недель назад: начались сильные дожди. Количество осадков в несколько десятков раз превысило норму. Многие дороги пришлось перекрыть из-за подтоплений

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Из Магнитогорска (Челябинская область) закрыли одну из дорог, по которой можно попасть в Республику Башкортостан. Как сообщили URA.RU 8 августа в пресс-службе ГАИ по городу, причиной стало подтопление проезжей части. «В связи с подтоплением проезжей части и высоким уровнем осадков движение по автодороге Озерный — Кусимовский рудник остановлено. Просим вас воздержаться от поездок в указанный район и воспользоваться альтернативными маршрутами», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по Магнитогорску. Сейчас на участке производятся ремонтно-восстановительные работы. По восстановлению движения будет сообщено дополнительно. Погода испортилась в Челябинской области несколько недель назад: начались сильные дожди. Количество осадков в несколько десятков раз превысило норму. Многие дороги пришлось перекрыть из-за подтоплений
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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