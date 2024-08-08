Суд сократил арест главному кадровику Минобороны Кузнецову

08 августа 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан 13 мая по подозрению во взятке Фото: Минобороны РФ новость из сюжета Главный кадровик Минобороны РФ задержан по подозрению во взятке Военный суд на месяц сократил срок в СИЗО главному кадровику Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Он проходит по делу о взяточничестве. «Военный суд на месяц сократил срок ареста главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова», — передает ТАСС из зала суда. Кадровика задержали 13 мая. По версии следствия, он получил взятку в виде дома и земельного участка на сумму в 30,5 млн рублей. Кузнецов пробудет в СИЗО до 12 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный суд на месяц сократил срок в СИЗО главному кадровику Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Он проходит по делу о взяточничестве. «Военный суд на месяц сократил срок ареста главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова», — передает ТАСС из зала суда. Кадровика задержали 13 мая. По версии следствия, он получил взятку в виде дома и земельного участка на сумму в 30,5 млн рублей. Кузнецов пробудет в СИЗО до 12 сентября.