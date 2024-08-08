Суд сократил арест главному кадровику Минобороны Кузнецову

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Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан 13 мая по подозрению во взятке Фото:
новость из сюжета
Главный кадровик Минобороны РФ задержан по подозрению во взятке

Военный суд на месяц сократил срок в СИЗО главному кадровику Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Он проходит по делу о взяточничестве.

«Военный суд на месяц сократил срок ареста главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова», — передает ТАСС из зала суда. Кадровика задержали 13 мая. По версии следствия, он получил взятку в виде дома и земельного участка на сумму в 30,5 млн рублей.

Кузнецов пробудет в СИЗО до 12 сентября.

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Военный суд на месяц сократил срок в СИЗО главному кадровику Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Он проходит по делу о взяточничестве. «Военный суд на месяц сократил срок ареста главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова», — передает ТАСС из зала суда. Кадровика задержали 13 мая. По версии следствия, он получил взятку в виде дома и земельного участка на сумму в 30,5 млн рублей. Кузнецов пробудет в СИЗО до 12 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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