Суд сократил арест главному кадровику Минобороны Кузнецову

Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан 13 мая по подозрению во взятке
новость из сюжетаГлавный кадровик Минобороны РФ задержан по подозрению во взятке
Военный суд на месяц сократил срок в СИЗО главному кадровику Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Он проходит по делу о взяточничестве.
«Военный суд на месяц сократил срок ареста главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова», — передает ТАСС из зала суда. Кадровика задержали 13 мая. По версии следствия, он получил взятку в виде дома и земельного участка на сумму в 30,5 млн рублей.
Кузнецов пробудет в СИЗО до 12 сентября.
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