Коррупционный скандал в Минобороны РФ: кого убрали в результате «чисток». Список

Появился полный список арестов в Минобороны РФ

06 августа 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Глава «Военторга» и парка «Патриот» обвиняются в хищении более 40 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Продолжаются проверки внутри Минобороны РФ, а также компаний, которые работают с оборонным ведомством. Недавно задержали руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, которого подозревают в хищении 40 миллионов рублей из бюджета. По аналогичной ситуации арестовали главу «Военторга» Владимира Павлова. О резонансных скандалах по делу коррупции в МО РФ — в материале URA.RU. Ахмедов и Шестеров обвиняются в мошенничестве Ахмедов обвиняется в хищении 40 млн рублей Фото: ФГАУ «ЦВППКиО ВС РФ «Патриот»/https://parkpatriot.ru Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития (ГУИР) генерал-майор Владимир Шестеров были задержаны в Москве по подозрению в хищении средств, которые были выделены на финансирование парка. Следственный комитет сообщает, что на данный момент они находятся под арестом. Сумма хищений составляет более 40 миллионов рублей. Шестеров подозревается в соучастии по делу о мошенничестве Фото: Минобороны России Глава «Военторга» арестован по делу о хищении Глава компании «Военторг» Владимир Павлов арестован до 30 сентября. Он обвиняется в хищении денег из бюджета Минобороны РФ при исполнении госконтрактов. Уточняется, что сумма госзаказов была превышена на 400 миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, он с иными соучастниками вступил в преступный сговор. Павлову грозит 10 лет тюрьмы за взятку в особо крупном размере Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Глава департамента военного имущества Минобороны снят с должности Михаил Сапунов покинул должность руководителя департамента военного имущества МО РФ. С 2020 года он находился на этом посту. Однако в ноябре 2023 года вокруг департамента разгорелся скандал, связанный с арестом его заместителя Владимира Шишова по делу о махинациях с пиломатериалами для войск в Донбассе. Михаил Сапунов снят с должности по указу президента РФ Фото: Министерство обороны РФ Глава ВСК арестован на два месяца Экс-глава Военно-строительной компании Минобороны (ВСК) Андрей Белков по решению суда был арестован до 23 сентября. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении оборонного заказа — закупке томографа по завышенной стоимости. Супруга задержанного призналась в суде, что находится на финансовом обеспечении мужа и попросила не заключать его под стражу. Сам Белков заявил, что готов сотрудничать со следствием, но с обвинением не согласен. Белков был задержан по делу о превышении полномочий Фото: Минобороны России Марковская снята с должности пресс-секретаря Шойгу В ноябре 2017 года Россиян Марковскую назначили на пост пресс-секретаря Сергея Шойгу. Однако спустя семь лет она объявила о своем уходе. Согласно неофициальной информации, Марковская может перейти на работу в Совет безопасности РФ. Однако официального подтверждения пока не поступало. Марковская семь лет занимал пост пресс-секретаря министра обороны РФ Фото: _rossiyana_ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / _rossiyana_ Помощник министра обороны был снят с должности Указом президента РФ Владимира Путина генерал-лейтенант Александр Бураченок уволен с военной службы и назначен помощником секретаря Совбеза РФ, сообщают «Вести». На момент публикации информации о причинах снятия с должности не поступало. Главу департамента МО РФ отправили в СИЗО Начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, оставлен под стражей. Отмечается, что деньги были получены во время выполнения госзаказа. На средства чиновник купил себе автомобиль и дом. Сумма ущерба — 70 миллионов рублей. Замначальника Генштаба обвиняется во взятке на сумму 36 млн В СК РФ сообщили, что замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадим Шамарин подозревается во взятке в 36 миллионов, которую получил от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». Отмечается, что он закупал больше, чем требуется поставляемой продукции по госконтрактам. По решению суда он находится под стражей и привлечен к уголовной ответственности. Вадим Шамарин подозревается в деле о взятке в 36 млн Фото: Минобороны России/https://vk.com/wall-133441491_334471 Главному кадровику МО РФ грозит до 15 лет Начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан 13 мая. Сейчас он находится под стражей, в СИЗО. Отмечается, что он получил взятку в виде дома и земельного участка на общую сумму в 30,5 миллиона рублей. В СК РФ сообщили, что при обыске нашли деньги, золото, часы и предметы роскоши на сумму более 100 миллионов рублей Юрий Кузнецов задержан и отправлен в СИЗО Фото: Минобороны РФ Экс-замминистра МО РФ арестовали по делу о коррупции Бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции. Он обвиняется в поставках некачественной еды в российские войска по завышенной стоимости. Отмечается, что мясо говядины заменяли на свинину и курятину, из-за чего солдаты получали меньше калорий. Используя свое служебное положение, Булгаков лоббировал заключение контрактов Минобороны с коммерческими структурами и за это получал откаты. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело. Булгаков обвиняется в поставке некачественной еды солдатам Фото: Анна Майорова © URA.RU Замминистр обороны Попов снят с должности Заместитель министра обороны РФ Павел Попов был снят с должности по указу президента. С 2013 года он занимал данный пост. На момент публикации информации о причинах отставки не поступало. Отмечается, что он руководил отделом инновационных исследований и научно-исследовательский центром робототехники. Павел Попов снят с должности и отправлен в отставку по указу Владимира Путина Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Статс-секретарь главы МО РФ был уволен со службы По указу Владимира Путина замминистра обороны генерал армии запаса Николай Панков был уволен со службы. Ранее он преподавал в Высшей школе КГБ СССР, Академии Министерства безопасности РФ, Академии ФСБ РФ. Николай Панков занимал должность с сентября 2005 года. В 2009 году он был снят с должности и находился в запасе с сохранением должности замминистра обороны РФ. Панков был снят с должности и отправлен в отставку Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Зам Минобороны РФ Шевцова отправлена в отставку Экс-заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова была отправлена в отставку 17 июня. В 2010 году она была назначена на должность. До 17 июня 2024 года Шевцова занималась вопросами, связанными с финансовым обеспечением ВС РФ. Сейчас она также находится под санкциями ЕС. Замминистра обороны Шевцова по финансовым вопросам была уволена со службы Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Генерал-полковник МО снят с должности по указу президента Президент РФ Владимир Путин освободил от должности замминистра обороны Юрия Садовенко. Он занимал этот пост с 2013 года. Садовенко также являлся руководителем администрации губернатора Московской области с 2012 года. О причинах снятия с должности неизвестно. Садовенко был уволен со службы и снят с поста замминистра обороны Фото: Александр Рюмин/ТАСС Замминистра обороны РФ Тимур Иванов В апреле стало известно, что задержан замминистр обороны Тимур Иванов. Его подозревают в получении откатов в строительной сфере. В частности, дело касается строительства национального центра управления Минобороны. Взятка, вменяемая Иванову, в общей сумме составила 1,185 миллиарда рублей. Суд Москвы арестовал банковские счета, активы и недвижимость экс-замминистра обороны и его близких. Иванов подозревается во взятке в особо крупном размере Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Первый замминистра МО отправлен в отставку По указу президента, 20 мая первый замминистра обороны Руслан Цаликов отправлен в отставку. Он занимал эту должность с 2012 года. До этого он был вице-губернатором Московской области. Отмечается, что пять лет он также проработал замминистром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Спустя 12 лет службы Цаликов отправлен в отставку Фото: Анна Майорова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продолжаются проверки внутри Минобороны РФ, а также компаний, которые работают с оборонным ведомством. Недавно задержали руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, которого подозревают в хищении 40 миллионов рублей из бюджета. По аналогичной ситуации арестовали главу «Военторга» Владимира Павлова. О резонансных скандалах по делу коррупции в МО РФ — в материале URA.RU. Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития (ГУИР) генерал-майор Владимир Шестеров были задержаны в Москве по подозрению в хищении средств, которые были выделены на финансирование парка. Следственный комитет сообщает, что на данный момент они находятся под арестом. Сумма хищений составляет более 40 миллионов рублей. Глава компании «Военторг» Владимир Павлов арестован до 30 сентября. Он обвиняется в хищении денег из бюджета Минобороны РФ при исполнении госконтрактов. Уточняется, что сумма госзаказов была превышена на 400 миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, он с иными соучастниками вступил в преступный сговор. Михаил Сапунов покинул должность руководителя департамента военного имущества МО РФ. С 2020 года он находился на этом посту. Однако в ноябре 2023 года вокруг департамента разгорелся скандал, связанный с арестом его заместителя Владимира Шишова по делу о махинациях с пиломатериалами для войск в Донбассе. Экс-глава Военно-строительной компании Минобороны (ВСК) Андрей Белков по решению суда был арестован до 23 сентября. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении оборонного заказа — закупке томографа по завышенной стоимости. Супруга задержанного призналась в суде, что находится на финансовом обеспечении мужа и попросила не заключать его под стражу. Сам Белков заявил, что готов сотрудничать со следствием, но с обвинением не согласен. В ноябре 2017 года Россиян Марковскую назначили на пост пресс-секретаря Сергея Шойгу. Однако спустя семь лет она объявила о своем уходе. Согласно неофициальной информации, Марковская может перейти на работу в Совет безопасности РФ. Однако официального подтверждения пока не поступало. Указом президента РФ Владимира Путина генерал-лейтенант Александр Бураченок уволен с военной службы и назначен помощником секретаря Совбеза РФ, сообщают «Вести». На момент публикации информации о причинах снятия с должности не поступало. Начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, оставлен под стражей. Отмечается, что деньги были получены во время выполнения госзаказа. На средства чиновник купил себе автомобиль и дом. Сумма ущерба — 70 миллионов рублей. В СК РФ сообщили, что замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадим Шамарин подозревается во взятке в 36 миллионов, которую получил от руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». Отмечается, что он закупал больше, чем требуется поставляемой продукции по госконтрактам. По решению суда он находится под стражей и привлечен к уголовной ответственности. Начальник Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан 13 мая. Сейчас он находится под стражей, в СИЗО. Отмечается, что он получил взятку в виде дома и земельного участка на общую сумму в 30,5 миллиона рублей. В СК РФ сообщили, что при обыске нашли деньги, золото, часы и предметы роскоши на сумму более 100 миллионов рублей Бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции. Он обвиняется в поставках некачественной еды в российские войска по завышенной стоимости. Отмечается, что мясо говядины заменяли на свинину и курятину, из-за чего солдаты получали меньше калорий. Используя свое служебное положение, Булгаков лоббировал заключение контрактов Минобороны с коммерческими структурами и за это получал откаты. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело. Заместитель министра обороны РФ Павел Попов был снят с должности по указу президента. С 2013 года он занимал данный пост. На момент публикации информации о причинах отставки не поступало. Отмечается, что он руководил отделом инновационных исследований и научно-исследовательский центром робототехники. По указу Владимира Путина замминистра обороны генерал армии запаса Николай Панков был уволен со службы. Ранее он преподавал в Высшей школе КГБ СССР, Академии Министерства безопасности РФ, Академии ФСБ РФ. Николай Панков занимал должность с сентября 2005 года. В 2009 году он был снят с должности и находился в запасе с сохранением должности замминистра обороны РФ. Экс-заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова была отправлена в отставку 17 июня. В 2010 году она была назначена на должность. До 17 июня 2024 года Шевцова занималась вопросами, связанными с финансовым обеспечением ВС РФ. Сейчас она также находится под санкциями ЕС. Президент РФ Владимир Путин освободил от должности замминистра обороны Юрия Садовенко. Он занимал этот пост с 2013 года. Садовенко также являлся руководителем администрации губернатора Московской области с 2012 года. О причинах снятия с должности неизвестно. В апреле стало известно, что задержан замминистр обороны Тимур Иванов. Его подозревают в получении откатов в строительной сфере. В частности, дело касается строительства национального центра управления Минобороны. Взятка, вменяемая Иванову, в общей сумме составила 1,185 миллиарда рублей. Суд Москвы арестовал банковские счета, активы и недвижимость экс-замминистра обороны и его близких. По указу президента, 20 мая первый замминистра обороны Руслан Цаликов отправлен в отставку. Он занимал эту должность с 2012 года. До этого он был вице-губернатором Московской области. Отмечается, что пять лет он также проработал замминистром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.