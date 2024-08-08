Полковник Матвийчук считает попытку атаки ВСУ в Курской области «пиар-акцией»

08 августа 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Своим прорывом в Курскую область Киев хочет показать силу собственному населению, уверен Анатолий Матвийчук Фото: U.S. Army Europe and Africa / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полковник в отставке Анатолий Матвийчук уверен, что недавний прорыв украинских солдат на территорию Курской области — это своеобразная пиар-акция с их стороны, чтобы создать информационный шум. Таким образом Киев хочет показать своему населению мощь, уверен эксперт. «Она [атака на Курскую область] была предназначена для внутреннего потребления и внешнего потребления. Для внутреннего потребления — показать населению, что Украина дескать могучая держава, которая может атаковать и атаковала Россию в пределах ее территории. Для внешнего обывателя это была посылка следующего характера: у нас есть силы, у нас есть люди, у нас очень плохо с техникой и вооружением, давайте деньги, давайте вооружения», — подчеркнул Матвийчук в разговоре с Life.ru. При этом полковник в отставке подчеркнул, что ВСУ не смогли продвинуться вглубь дальше двух километров от границы. Он добавил, что в последствии будет расширена зона безопасности. Украинские военные прорвались в Курскую область 6 августа. В основном бои проходят в приграничной зоне. Тем не менее военкоры писали о жертвах среди гражданского населения. Также ВСУ активно используют дроны и ракеты для атак по региону. Они успешно поражаются средствами ПВО РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук уверен, что недавний прорыв украинских солдат на территорию Курской области — это своеобразная пиар-акция с их стороны, чтобы создать информационный шум. Таким образом Киев хочет показать своему населению мощь, уверен эксперт. «Она [атака на Курскую область] была предназначена для внутреннего потребления и внешнего потребления. Для внутреннего потребления — показать населению, что Украина дескать могучая держава, которая может атаковать и атаковала Россию в пределах ее территории. Для внешнего обывателя это была посылка следующего характера: у нас есть силы, у нас есть люди, у нас очень плохо с техникой и вооружением, давайте деньги, давайте вооружения», — подчеркнул Матвийчук в разговоре с Life.ru. При этом полковник в отставке подчеркнул, что ВСУ не смогли продвинуться вглубь дальше двух километров от границы. Он добавил, что в последствии будет расширена зона безопасности. Украинские военные прорвались в Курскую область 6 августа. В основном бои проходят в приграничной зоне. Тем не менее военкоры писали о жертвах среди гражданского населения. Также ВСУ активно используют дроны и ракеты для атак по региону. Они успешно поражаются средствами ПВО РФ.