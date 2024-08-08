Полковник Матвийчук считает попытку атаки ВСУ в Курской области «пиар-акцией»

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук уверен, что недавний прорыв украинских солдат на территорию Курской области — это своеобразная пиар-акция с их стороны, чтобы создать информационный шум. Таким образом Киев хочет показать своему населению мощь, уверен эксперт.
«Она [атака на Курскую область] была предназначена для внутреннего потребления и внешнего потребления. Для внутреннего потребления — показать населению, что Украина дескать могучая держава, которая может атаковать и атаковала Россию в пределах ее территории. Для внешнего обывателя это была посылка следующего характера: у нас есть силы, у нас есть люди, у нас очень плохо с техникой и вооружением, давайте деньги, давайте вооружения», — подчеркнул Матвийчук в разговоре с
При этом полковник в отставке подчеркнул, что ВСУ не смогли продвинуться вглубь дальше двух километров от границы. Он добавил, что в последствии будет расширена зона безопасности.
Украинские военные прорвались в Курскую область 6 августа. В основном бои проходят в приграничной зоне. Тем не менее военкоры писали о жертвах среди гражданского населения. Также ВСУ активно используют дроны и ракеты для атак по региону. Они успешно поражаются средствами ПВО РФ.
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