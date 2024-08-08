Военкоры рассказали об обстановке в Суджи. Видео

Военкоры РВ: в Суджи слышны пулеметы, есть погибшие мирные жители
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В городе Суджи Курской области видныразбитые машины и воронки от прилетов Фото:

В городе Суджи Курской области слышны звуки пулеметов, есть погибшие среди местных жителей. Об этом пишут «Военкоры Русской Весны».

«В городе слышны пулеметные очереди, предполагая, что это ведется дронами. Постоянные прилеты привели к гибели местных жителей», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На видео опубликованном военкорами видны разбитые машины и воронки от прилетов.

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В городе Суджи Курской области слышны звуки пулеметов, есть погибшие среди местных жителей. Об этом пишут «Военкоры Русской Весны». «В городе слышны пулеметные очереди, предполагая, что это ведется дронами. Постоянные прилеты привели к гибели местных жителей», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На видео опубликованном военкорами видны разбитые машины и воронки от прилетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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