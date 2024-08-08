В мире Военкоры рассказали об обстановке в Суджи. Видео Военкоры РВ: в Суджи слышны пулеметы, есть погибшие мирные жители 08 августа 2024 в 14:30 Размер текста - 17 + В городе Суджи Курской области видныразбитые машины и воронки от прилетов Фото: Валентина Свистунова © URA.RU В городе Суджи Курской области слышны звуки пулеметов, есть погибшие среди местных жителей. Об этом пишут «Военкоры Русской Весны». «В городе слышны пулеметные очереди, предполагая, что это ведется дронами. Постоянные прилеты привели к гибели местных жителей», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На видео опубликованном военкорами видны разбитые машины и воронки от прилетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В городе Суджи Курской области слышны звуки пулеметов, есть погибшие среди местных жителей. Об этом пишут «Военкоры Русской Весны». «В городе слышны пулеметные очереди, предполагая, что это ведется дронами. Постоянные прилеты привели к гибели местных жителей», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На видео опубликованном военкорами видны разбитые машины и воронки от прилетов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям