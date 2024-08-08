Мишустин дал поручения правительству после атак ВСУ на Курскую область

Мишустин: над эвакуацией людей из Курской области активно работают все ведомства

Председатель Правительства Михаил Мишустин заявил, что в Курской области «активно работают» все ведомства Фото: Роман Наумов © URA.RU

новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ

Жителей эвакуируют из небезопасных территорий в Курской области в пункты временного размещения в соседних областях. Им оказывается медицинская помощь при необходимости. Об этом заявил председатель Правительства Михаил Мишустин на внеочередном заседании по атаке ВСУ в Курской области.

«Идет эвакуация людей из небезопасной местности в специально созданные пункты временного размещения, находящиеся и в соседних областях. При необходимости им предоставляется лечение в том числе при участии специалистов федеральных медицинских учреждений», — сообщил Михаил Мишустин. Видео заседания с речью председателя Правительства опубликовано в официальном telegram -канале правительства России. Мишустин подчеркнул, что все ведомства работают «активно».

Правительством выделено 1,8 миллиардов рублей на помощь семьям, потерявшим жилье в ходе обстрелов ВСУ. Мишустин дополнительно указал на необходимость скоординированной работы федеральных, региональных и муниципальных ведомств. Он попросил всех министров «круглосуточно оставаться на связи».

Ранее стало известно, что продвижение ВСУ в приграничных Судженском и Кореневском районах Курской области не допущено благодаря активным действиям подразделений прикрытия госграницы, пограничников, подразделений усиления и резервов. По данным Минобороны, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 660 бойцов и 82 единицы техники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, 55 боевых бронированных машин. Эту информацию передает «Национальная служба новостей».