ВС России ликвидировали генералов ВСУ, ответственных за атаку на Курскую область

08 августа 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Две ракеты «искандер» уничтожили КП в Харьковской области, ликвидировав четверых генералов ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ уничтожили командный пункт (КП) в Харьковской области и ликвидировали троих замначальника генштаба ВСУ Михаила Драпатого, Андрея Гнатова и Владимира Горбатюка, а также командующего Нацгвардией Украины Александр Пивненко. Все они были ответственны за операцию «Суджа» украинских войск в Курской области. Об этом заявили российские СМИ. «Российские военные ночью нанесли удар по главному командному пункту обороны Харькова ВСУ в населенном пункте Малиновка Харьковской области <…> в момент удара там находились заместители начальника украинского генштаба Драпатый, Гнатов и Горбатюк, а также командующий нацгвардией Александр Пивненко», — сообщила «Российская газета» со ссылкой на telegram-канал «Изнанка». Там уточнили, что, по данным канала, эти люди являются штабом операции «Суджа» в Курской области. В результате удара, произведенного ВС РФ в ночь с 6 на 7 августа, две ракеты «искандер» уничтожили КП и убили 20 военнослужащих и ранили еще 14. Об этом сообщают telegram-каналы Mash, «Изнанка» и «Российская газета», однако официально данная информация пока не подтверждается. Ранее координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ нанесли удар по арсеналу и военной базе ВСУ в Киевской области, где могли проходить обучение более тысячи военных. Его слова передают 360.ru. Также официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиация и дроны ВС РФ поразили цеха сборки украинских БПЛА, а также скопления живой силы и техники противника в 164 районах Украины. Об этом заявляет деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ уничтожили командный пункт (КП) в Харьковской области и ликвидировали троих замначальника генштаба ВСУ Михаила Драпатого, Андрея Гнатова и Владимира Горбатюка, а также командующего Нацгвардией Украины Александр Пивненко. Все они были ответственны за операцию «Суджа» украинских войск в Курской области. Об этом заявили российские СМИ. «Российские военные ночью нанесли удар по главному командному пункту обороны Харькова ВСУ в населенном пункте Малиновка Харьковской области <…> в момент удара там находились заместители начальника украинского генштаба Драпатый, Гнатов и Горбатюк, а также командующий нацгвардией Александр Пивненко», — сообщила «Российская газета» со ссылкой на telegram-канал «Изнанка». Там уточнили, что, по данным канала, эти люди являются штабом операции «Суджа» в Курской области. В результате удара, произведенного ВС РФ в ночь с 6 на 7 августа, две ракеты «искандер» уничтожили КП и убили 20 военнослужащих и ранили еще 14. Об этом сообщают telegram-каналы Mash, «Изнанка» и «Российская газета», однако официально данная информация пока не подтверждается. Ранее координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ нанесли удар по арсеналу и военной базе ВСУ в Киевской области, где могли проходить обучение более тысячи военных. Его слова передают 360.ru. Также официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиация и дроны ВС РФ поразили цеха сборки украинских БПЛА, а также скопления живой силы и техники противника в 164 районах Украины. Об этом заявляет деловое издание «Взгляд».