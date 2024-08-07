Мастер-класс от Авербуха и турнир с тяжелоатлетом Кокляевым: как отметят День физкультурника в ХМАО

На День физкультурника в ХМАО приедут знаменитые спортсмены: фигурист Илья Авербух и тяжелоатлет Михаил Кокляев. Для югорчан устроят силовые соревнования, мастер-класс по катанию на коньках, эстафету и фиджитал-турнир. О том, где развлечься в выходные — читайте в афише URA.RU.
В Сургуте праздник с размахом отметят на стадионе «Спортивное ядро». Для горожан устроят игру в футбол и волейбол, турнир по шахматам, забег и спортивную эстафету. В развлекательной программе — огненное шоу и танцевальные батлы. А фигурист Илья Авербух проведет мастер-класс по катанию на коньках в Ледовом дворце спорта.
Самого сильного вартовчанина выберут на городском турнире по силовому экстриму, который пройдет на набережной. Его проведет мастер спорта по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу Михаил Кокляев. А на стадионе «Центральный» организуют массовый забег и зарядку. Также в игровом парке в районе озера Комсомольское состоится турнир по пляжному футболу.
Жителей Ханты-Мансийска ждет спортивный фестиваль. На территории спортивного комплекса «Дружба» устроят легкоатлетическую эстафету, полосу препятствий МЧС, мастер-класс по фехтованию, прыжки через нарты и тренировку по борьбе. Также на площадке будет организован фиджитал-турнир, мини-гольф, лазертаг и мотовыставка.
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