08 августа 2024

Главный кадровик Минобороны РФ не признал вину во взяточничестве

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Кадровик Минобороны утверждает, что не брал взятки на службе
Кадровик Минобороны утверждает, что не брал взятки на службе Фото:

Главный кадровик Минобороны РФ Юрий Кузнецов не признал вину во взяточничестве. Об этом рассказала адвокат московского адвокатского бюро «Дубинин, Финкель и партнеры» Марина Финкель.

«Материалы уголовного дела не содержат каких-либо процессуальных документов, в которых наш подзащитный Кузнецов давал бы изобличающие кого-либо показания. Он не признал вину, поэтому мы намерены использовать все предусмотренные уголовно-процессуальным законом способы защиты и доказать невиновность Юрия Васильевича», — передает ТАСС слова Финкель.

Ранее военный суд на месяц сократил срок в СИЗО главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову. По версии следствия, он получил взятку в виде дома и земельного участка на сумму в 30,5 млн рублей.

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Главный кадровик Минобороны РФ Юрий Кузнецов не признал вину во взяточничестве. Об этом рассказала адвокат московского адвокатского бюро «Дубинин, Финкель и партнеры» Марина Финкель. «Материалы уголовного дела не содержат каких-либо процессуальных документов, в которых наш подзащитный Кузнецов давал бы изобличающие кого-либо показания. Он не признал вину, поэтому мы намерены использовать все предусмотренные уголовно-процессуальным законом способы защиты и доказать невиновность Юрия Васильевича», — передает ТАСС слова Финкель. Ранее военный суд на месяц сократил срок в СИЗО главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову. По версии следствия, он получил взятку в виде дома и земельного участка на сумму в 30,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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