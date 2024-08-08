Главный кадровик Минобороны РФ не признал вину во взяточничестве

Главный кадровик Минобороны РФ Юрий Кузнецов не признал вину во взяточничестве. Об этом рассказала адвокат московского адвокатского бюро «Дубинин, Финкель и партнеры» Марина Финкель.
«Материалы уголовного дела не содержат каких-либо процессуальных документов, в которых наш подзащитный Кузнецов давал бы изобличающие кого-либо показания. Он не признал вину, поэтому мы намерены использовать все предусмотренные уголовно-процессуальным законом способы защиты и доказать невиновность Юрия Васильевича», — передает ТАСС слова Финкель.
Ранее военный суд на месяц сократил срок в СИЗО главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову. По версии следствия, он получил взятку в виде дома и земельного участка на сумму в 30,5 млн рублей.
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