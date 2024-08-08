Путин подписал закон о выплатах по остаткам маткапитала

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий выплачивать неистраченные остатки материнского капитала до 10 тысяч рублей. Документ был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Теперь по закону в случае неполного распоряжения средствами маткапитала, граждане смогут получить его остаток в виде единовременной выплаты, следует из документа. Ранее Путин выразил поддержку идеи использования небольших остатков маткапитала, которые было сложно применить по назначению.
Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что выплаты будут осуществляться автоматически для всех имеющих право на них граждан. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков добавил, что данной мерой смогут воспользоваться свыше 730 тысяч семей.
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