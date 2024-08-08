08 августа 2024

Путин подписал закон о выплатах по остаткам маткапитала

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин ранее заявлял, что остатком маткапитала сложно распорядиться по назначению
Путин ранее заявлял, что остатком маткапитала сложно распорядиться по назначению Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий выплачивать неистраченные остатки материнского капитала до 10 тысяч рублей. Документ был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь по закону в случае неполного распоряжения средствами маткапитала, граждане смогут получить его остаток в виде единовременной выплаты, следует из документа. Ранее Путин выразил поддержку идеи использования небольших остатков маткапитала, которые было сложно применить по назначению.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что выплаты будут осуществляться автоматически для всех имеющих право на них граждан. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков добавил, что данной мерой смогут воспользоваться свыше 730 тысяч семей.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий выплачивать неистраченные остатки материнского капитала до 10 тысяч рублей. Документ был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Теперь по закону в случае неполного распоряжения средствами маткапитала, граждане смогут получить его остаток в виде единовременной выплаты, следует из документа. Ранее Путин выразил поддержку идеи использования небольших остатков маткапитала, которые было сложно применить по назначению. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что выплаты будут осуществляться автоматически для всех имеющих право на них граждан. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков добавил, что данной мерой смогут воспользоваться свыше 730 тысяч семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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