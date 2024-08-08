08 августа 2024

Wildberries выплатил почти 35 млрд рублей после пожара в Шушарах

© Служба новостей «URA.RU»
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Маркетплейс компенсировал потери продавцам после крупного пожара на складе
Маркетплейс компенсировал потери продавцам после крупного пожара на складе Фото:

Компания Wildberries выплатила около 35 млрд рублей продавцам, товары которых пострадали из-за пожара на складе в Шушарах. Об этом рассказала основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.

«Wildberries выплатил продавцам 95% ущерба после пожара в Шушарах. Общая сумма выплат составила 34,9 млрд рублей», — передает «РБК» слова Бакальчук.

Первые сообщения о крупном пожаре на складе Wildberries в питерских Шушарах поступили утром 13 января. Возгоранию был присвоен особый статус. Изначально огонь охватил 1000 квадратных метров. Позже стало известно, что площадь пожара в складском комплексе выросла в 50 раз и составила 50 000 квадратных метров. В тушении было задействовано 112 спасателей и 25 единиц техники. Wildberries пошел на компромисс со своими покупателями и продавцами, пообещав компенсировать им потери в результате пожара.

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Компания Wildberries выплатила около 35 млрд рублей продавцам, товары которых пострадали из-за пожара на складе в Шушарах. Об этом рассказала основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук. «Wildberries выплатил продавцам 95% ущерба после пожара в Шушарах. Общая сумма выплат составила 34,9 млрд рублей», — передает «РБК» слова Бакальчук. Первые сообщения о крупном пожаре на складе Wildberries в питерских Шушарах поступили утром 13 января. Возгоранию был присвоен особый статус. Изначально огонь охватил 1000 квадратных метров. Позже стало известно, что площадь пожара в складском комплексе выросла в 50 раз и составила 50 000 квадратных метров. В тушении было задействовано 112 спасателей и 25 единиц техники. Wildberries пошел на компромисс со своими покупателями и продавцами, пообещав компенсировать им потери в результате пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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