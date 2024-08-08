Пошлины на импортное пиво рискуют вырасти в 10 раз

Пошлины на импортное пиво в России рискуют вырасти в 10 раз. Об этом говорится в письме Минфина РФ к производителям спиртного.
«Российские пивовары, столкнувшись с ростом импортной продукции, просят власти в 2024 году повысить в десять раз, до 1 евро на литр, пошлины на ввоз в страну напитков из недружественных стран», — цитирует письмо газета «Коммерсант». В качестве контрмеры Чехия и Германия может ограничить отправку хмеля в Россию, от чего зависит российская пивная индустрия.
В 2025 году есть предложение увеличить до 1,5 евро за литр. По данным издания, с таким предложением выступил холдинг «Объединенные пивоварни», который выпускает пивные бренды «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис» и «Охота». В компании подтвердили информацию и дополнили, что активный импорт негативно сказывается на отрасли, ведя к уменьшению объема производства и налоговых отчислений.
Ранее URA.RU писало о поднятии пошлин правительством РФ на алкоголь из ряда стран. К концу года планируется увеличить ставку на крепкий алкоголь до 20%, а на вино до 25%.
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