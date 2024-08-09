The Economist: карьера главкома ВСУ Сырского зависит от вторжения под Курском

Карьера главнокомандующего ВСУ Александра Сырского может находиться под угрозой в связи с попыткой нападения на Курскую область. Об этом сообщает журнал The Economist, отмечая критику, которой подвергается главком на Украине.
«Операция [в Курской области] тесно связана с подвергающимся резкой критике новым главнокомандующим Сырским. При таких высоких ставках [его] карьера вполне может оказаться на кону. Сообщения из прифронтовых украинских госпиталей свидетельствуют о том, что число потерь уже растет», — передает The Economist.
Утром 6 августа войска Украины предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. В операции участвовали до 300 боевиков, около 20 боевых бронированных машин и 11 танков. В результате боевых действий ВС РФ уничтожили множество военной техники врага. Российские военные все еще ведут бои. Подробнее о происходящем — в сюжете URA.RU.
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