08 августа 2024

Людей из аэропорта в Перми эвакуировали из-за пожарной тревоги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Перми сработала пожарная сигнализация
В аэропорту Перми сработала пожарная сигнализация Фото:

В аэропорту Перми «Большое Савино» эвакуировали пассажиров, когда сработала пожарная сигнализация. Об этом URA.RU сообщили очевидцы с места событий.

«Из зала ожидания аэропорта „Большое Савино“ 9 августа утром эвакуировали пассажиров. Тревога была настоящая», — говорится в сообщении пермяков.

Корреспондент агентства направил редакционный запрос в МЧС России по Пермскому краю по теме публикации. Ответ ожидается.

Пассажиров вывели из аэропорта в Перми
Пассажиров вывели из аэропорта в Перми
Фото:

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В аэропорту Перми «Большое Савино» эвакуировали пассажиров, когда сработала пожарная сигнализация. Об этом URA.RU сообщили очевидцы с места событий. «Из зала ожидания аэропорта „Большое Савино“ 9 августа утром эвакуировали пассажиров. Тревога была настоящая», — говорится в сообщении пермяков. Корреспондент агентства направил редакционный запрос в МЧС России по Пермскому краю по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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