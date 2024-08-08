В аэропорту Перми сработала пожарная сигнализация
В аэропорту Перми «Большое Савино» эвакуировали пассажиров, когда сработала пожарная сигнализация. Об этом URA.RU сообщили очевидцы с места событий.
«Из зала ожидания аэропорта „Большое Савино“ 9 августа утром эвакуировали пассажиров. Тревога была настоящая», — говорится в сообщении пермяков.
Корреспондент агентства направил редакционный запрос в МЧС России по Пермскому краю по теме публикации. Ответ ожидается.
Пассажиров вывели из аэропорта в Перми
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