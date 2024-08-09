ВСУ пытаются атаковать Севастополь

В Севастополе отражают атаку украинских беспилотников
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские военные пытаются атаковать Севастополь. В городе отражают атаку беспилотников.
«В Севастополе отражают атаку БПЛА», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что, предварительно, уже сбили несколько воздушных целей над морем.
Сейчас возможно падение суббоеприпасов. Уже зафиксирована информация о падении осколков в районе Качи. Губернатор призвал жителей города оставаться в безопасных местах.
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