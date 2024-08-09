ВСУ пытаются атаковать Севастополь

09 августа 2024 в 07:56 Размер текста - 17 +

В Севастополе отражают атаку украинских беспилотников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные пытаются атаковать Севастополь. В городе отражают атаку беспилотников. «В Севастополе отражают атаку БПЛА», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что, предварительно, уже сбили несколько воздушных целей над морем. Сейчас возможно падение суббоеприпасов. Уже зафиксирована информация о падении осколков в районе Качи. Губернатор призвал жителей города оставаться в безопасных местах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные пытаются атаковать Севастополь. В городе отражают атаку беспилотников. «В Севастополе отражают атаку БПЛА», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что, предварительно, уже сбили несколько воздушных целей над морем. Сейчас возможно падение суббоеприпасов. Уже зафиксирована информация о падении осколков в районе Качи. Губернатор призвал жителей города оставаться в безопасных местах.