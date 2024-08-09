ВСУ пытаются атаковать Севастополь

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ФСБ, учения. Челябинск, снаряд, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
В Севастополе отражают атаку украинских беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные пытаются атаковать Севастополь. В городе отражают атаку беспилотников.

«В Севастополе отражают атаку БПЛА», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что, предварительно, уже сбили несколько воздушных целей над морем.

Сейчас возможно падение суббоеприпасов. Уже зафиксирована информация о падении осколков в районе Качи. Губернатор призвал жителей города оставаться в безопасных местах.

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Украинские военные пытаются атаковать Севастополь. В городе отражают атаку беспилотников. «В Севастополе отражают атаку БПЛА», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что, предварительно, уже сбили несколько воздушных целей над морем. Сейчас возможно падение суббоеприпасов. Уже зафиксирована информация о падении осколков в районе Качи. Губернатор призвал жителей города оставаться в безопасных местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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