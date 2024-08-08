В ХМАО возбуждено уголовное дело из-за исчезновения семьи аборигенов на реке

Следственный комитет в ХМАО возбудил уголовное дело по факту исчезновения семьи из семи человек (в их числе четверо детей) на реке Малый Юган в Сургутском районе. Ход расследования контролирует прокуратура, сообщили URA.RU в пресс-службах ведомств.
«В правоохранительные органы поступило сообщение, что 8 августа 2024 года семь жителей Сургутского района из числа коренных малочисленных народов Севера, среди которых четверо несовершеннолетних, на моторной лодке выехали по реке Малый Юган в сторону стойбища. До настоящего времени до места назначения группа не добралась, на связь не выходит. При этом утром 9 августа в реке было обнаружено тело женщины, находившейся в лодке. По факту безвестного исчезновения граждан возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба СК. Ход расследования контролирует прокуратура Сургутского района.
Уголовное дело возбуждено по поручению главы управления СКР по ХМАО Михаила Мокшина. Прокурор Сургутского района Максим Мавлютов выехал на место проведения поисково-спасательной операции. По предварительным данным, среди пропавших дети 2020, 2023 и 2023 года рождения, а также 17-летний юноша. Погибла женщина 1980 года рождения, по предварительным данным, бабушка семейства и мать подростка.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию расследования исчезновения семьи КМНС на Малом Югане. В ХМАО формируются отряды аборигенов для поиска пропавших.
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