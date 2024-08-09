09 августа 2024

Грибников в ХМАО напугал медведь

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане боятся ходить за грибами в Нижневартовский район из-за разгуливающего там медведя
Югорчане боятся ходить за грибами в Нижневартовский район из-за разгуливающего там медведя Фото:

Грибников в Нижневартовском районе напугала медведица, разгуливающая с медвежатами по деревне Пасол. По словам местных, на территории обитает множество диких животных.

«Ездили сегодня на Пасол на рыбалку, после — зашли грибочки собрать. Бежали оттуда, сверкая пятками. Мужчина мимо проезжал, предупредил, что рядом медведица с двумя медвежатами ему дорогу переходили», — написала вартовчанка в одном из югорских чатов. «Там их много. У дороги стоит знак: „Осторожно, медведи!“, — добавила другая собеседница.

Однако дикие животные не всегда останавливают югорчан, увлекающихся ловом или сбором урожая. Так, например, рыбачка из Сургута Юлия Рашитова рискнула в прошлом году отправиться на карьер за окунями, несмотря на сообщения о медведях. Она призналась, что ей было тревожно, но любовь к рыбалке одержала верх над страхом.

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Грибников в Нижневартовском районе напугала медведица, разгуливающая с медвежатами по деревне Пасол. По словам местных, на территории обитает множество диких животных. «Ездили сегодня на Пасол на рыбалку, после — зашли грибочки собрать. Бежали оттуда, сверкая пятками. Мужчина мимо проезжал, предупредил, что рядом медведица с двумя медвежатами ему дорогу переходили», — написала вартовчанка в одном из югорских чатов. «Там их много. У дороги стоит знак: „Осторожно, медведи!“, — добавила другая собеседница. Однако дикие животные не всегда останавливают югорчан, увлекающихся ловом или сбором урожая. Так, например, рыбачка из Сургута Юлия Рашитова рискнула в прошлом году отправиться на карьер за окунями, несмотря на сообщения о медведях. Она призналась, что ей было тревожно, но любовь к рыбалке одержала верх над страхом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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