Ледовые катки в Сургуте откроют до 15 декабря 2025 года Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Сургуте готовят ледовые площадки к сезону катания на коньках. Все катки планируют открыть до 15 декабря, сообщила мэрия города.

«Катки появятся рядом со спортивными объектами, учреждениями культуры и школами. Планируется, что все катки откроются до 15 декабря при благоприятной погоде», — сообщили в администрации города.

В городе будут работать шесть площадок и четыре пункта проката. Заливают катки на улицах 50 лет ВЛКСМ, Кукуевицкого, Энтузиастов, Московской, Мечникова и на проспекте Комсомольском. Кроме того, ледовые площадки появятся в Старом Сургуте, Городском парке, на базе «Снежинка», у арены «Титан» и возле ТЦ «РОСИЧ».

Продолжение после рекламы

Катки будут работать со вторника по пятницу с 16:00 и по выходным с 12:00 до 22:00. Понедельник станет выходным днем.

Сейчас площадки очищают от снега и готовят основание под заливку. Для хорошего замерзания льда нужны морозы от –7 до –10 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе строят круглогодичный модульный ледовый каток. Осенью планируют перейти к внутреннему обустройству и озеленению.

Где будут работать катки в Сургуте: