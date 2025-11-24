Власти Сургута раскрыли, когда откроют все ледовые катки. Список
Ледовые катки в Сургуте откроют до 15 декабря 2025 года
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Сургуте готовят ледовые площадки к сезону катания на коньках. Все катки планируют открыть до 15 декабря, сообщила мэрия города.
«Катки появятся рядом со спортивными объектами, учреждениями культуры и школами. Планируется, что все катки откроются до 15 декабря при благоприятной погоде», — сообщили в администрации города.
В городе будут работать шесть площадок и четыре пункта проката. Заливают катки на улицах 50 лет ВЛКСМ, Кукуевицкого, Энтузиастов, Московской, Мечникова и на проспекте Комсомольском. Кроме того, ледовые площадки появятся в Старом Сургуте, Городском парке, на базе «Снежинка», у арены «Титан» и возле ТЦ «РОСИЧ».
Катки будут работать со вторника по пятницу с 16:00 и по выходным с 12:00 до 22:00. Понедельник станет выходным днем.
Сейчас площадки очищают от снега и готовят основание под заливку. Для хорошего замерзания льда нужны морозы от –7 до –10 градусов.
Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе строят круглогодичный модульный ледовый каток. Осенью планируют перейти к внутреннему обустройству и озеленению.
Где будут работать катки в Сургуте:
- ул. 50 лет ВЛКСМ
- ул. Кукуевицкого
- ул. Энтузиастов
- ул. Московская
- ул. Мечникова
- проспект Комсомольский
- территория «Старого Сургута»
- Городской парк культуры и отдыха
- лыжная база «Снежинка»
- арена «Титан»
- площадь у ТЦ «РОСИЧ»
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!