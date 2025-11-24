Логотип РИА URA.RU
Власти Сургута раскрыли, когда откроют все ледовые катки. Список

24 ноября 2025 в 14:00
Фото: Анастасия Соргина

В Сургуте готовят ледовые площадки к сезону катания на коньках. Все катки планируют открыть до 15 декабря, сообщила мэрия города.

«Катки появятся рядом со спортивными объектами, учреждениями культуры и школами. Планируется, что все катки откроются до 15 декабря при благоприятной погоде», — сообщили в администрации города.

В городе будут работать шесть площадок и четыре пункта проката. Заливают катки на улицах 50 лет ВЛКСМ, Кукуевицкого, Энтузиастов, Московской, Мечникова и на проспекте Комсомольском. Кроме того, ледовые площадки появятся в Старом Сургуте, Городском парке, на базе «Снежинка», у арены «Титан» и возле ТЦ «РОСИЧ».

Катки будут работать со вторника по пятницу с 16:00 и по выходным с 12:00 до 22:00. Понедельник станет выходным днем.

Сейчас площадки очищают от снега и готовят основание под заливку. Для хорошего замерзания льда нужны морозы от –7 до –10 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе строят круглогодичный модульный ледовый каток. Осенью планируют перейти к внутреннему обустройству и озеленению.

Где будут работать катки в Сургуте:

  • ул. 50 лет ВЛКСМ
  • ул. Кукуевицкого
  • ул. Энтузиастов
  • ул. Московская
  • ул. Мечникова
  • проспект Комсомольский
  • территория «Старого Сургута»
  • Городской парк культуры и отдыха
  • лыжная база «Снежинка»
  • арена «Титан»
  • площадь у ТЦ «РОСИЧ»

