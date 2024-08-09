Росстат: в России на 18% увеличилась естественная смертность

09 августа 2024 в 22:03 Размер текста - 17 +

В январе—июне 2024 года естественная убыль населения составила 321 518 человек Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Естественная убыль населения в России увеличилась на 18% за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщил Росстат. «В январе—июне 2024 года показатель составил 321 518 человек», — заявил Росстат. Во втором полугодии 2023 года убыль населения составляла 272 520 человек. Численность населения в РФ на 1 июня составила 145,9 миллионов человек без учета населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Количество умерших в России в январе—июне 2024 выросло до 921,1 тысячи человек по сравнению с 888,7 тысячами в январе—июне 2023. Количество родившихся в первом полугодии 2024 года снизилось с 616,2 тысяч (в аналогичный период прошлого года) до 599,6 тысяч детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Естественная убыль населения в России увеличилась на 18% за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщил Росстат. «В январе—июне 2024 года показатель составил 321 518 человек», — заявил Росстат. Во втором полугодии 2023 года убыль населения составляла 272 520 человек. Численность населения в РФ на 1 июня составила 145,9 миллионов человек без учета населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Количество умерших в России в январе—июне 2024 выросло до 921,1 тысячи человек по сравнению с 888,7 тысячами в январе—июне 2023. Количество родившихся в первом полугодии 2024 года снизилось с 616,2 тысяч (в аналогичный период прошлого года) до 599,6 тысяч детей.