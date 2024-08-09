Росстат: в России на 18% увеличилась естественная смертность

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В январе—июне 2024 года естественная убыль населения составила 321 518 человек Фото:

Естественная убыль населения в России увеличилась на 18% за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщил Росстат.

«В январе—июне 2024 года показатель составил 321 518 человек», — заявил Росстат. Во втором полугодии 2023 года убыль населения составляла 272 520 человек. Численность населения в РФ на 1 июня составила 145,9 миллионов человек без учета населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Количество умерших в России в январе—июне 2024 выросло до 921,1 тысячи человек по сравнению с 888,7 тысячами в январе—июне 2023. Количество родившихся в первом полугодии 2024 года снизилось с 616,2 тысяч (в аналогичный период прошлого года) до 599,6 тысяч детей.

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Естественная убыль населения в России увеличилась на 18% за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщил Росстат. «В январе—июне 2024 года показатель составил 321 518 человек», — заявил Росстат. Во втором полугодии 2023 года убыль населения составляла 272 520 человек. Численность населения в РФ на 1 июня составила 145,9 миллионов человек без учета населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Количество умерших в России в январе—июне 2024 выросло до 921,1 тысячи человек по сравнению с 888,7 тысячами в январе—июне 2023. Количество родившихся в первом полугодии 2024 года снизилось с 616,2 тысяч (в аналогичный период прошлого года) до 599,6 тысяч детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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