ВСУ обесточили Курчатов в Курской области после удара беспилотником

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посёлок Сосьва. Свердловская область, электричество, трансформаторная будка
Обломки дрона ВСУ попали на трансформаторную площадку, обесточив Курчатов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области, в связи с падением обломков дрона ВСУ на трансформаторную подстанцию, был полностью обесточен Курчатов. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов.

«В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствует энергоснабжение в Курчатове», — написал глава региона в своем telegram-канале. Также электроснабжение отсутствует еще в пяти районах области, добавил он. Смирнов уточнил, что подать энергию планируется через резервные линии электроснабжения.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. От Курчатова до приграничного города Суджа примерно 84 километра. Основные бои проходят именно в приграничном районе региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курской области, в связи с падением обломков дрона ВСУ на трансформаторную подстанцию, был полностью обесточен Курчатов. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов. «В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствует энергоснабжение в Курчатове», — написал глава региона в своем telegram-канале. Также электроснабжение отсутствует еще в пяти районах области, добавил он. Смирнов уточнил, что подать энергию планируется через резервные линии электроснабжения. ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. От Курчатова до приграничного города Суджа примерно 84 километра. Основные бои проходят именно в приграничном районе региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...