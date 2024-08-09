ВСУ обесточили Курчатов в Курской области после удара беспилотником

В Курской области, в связи с падением обломков дрона ВСУ на трансформаторную подстанцию, был полностью обесточен Курчатов. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов.
«В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствует энергоснабжение в Курчатове», — написал глава региона в своем telegram-канале. Также электроснабжение отсутствует еще в пяти районах области, добавил он. Смирнов уточнил, что подать энергию планируется через резервные линии электроснабжения.
ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. От Курчатова до приграничного города Суджа примерно 84 километра. Основные бои проходят именно в приграничном районе региона.
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В Курской области, в связи с падением обломков дрона ВСУ на трансформаторную подстанцию, был полностью обесточен Курчатов. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов. «В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствует энергоснабжение в Курчатове», — написал глава региона в своем telegram-канале. Также электроснабжение отсутствует еще в пяти районах области, добавил он. Смирнов уточнил, что подать энергию планируется через резервные линии электроснабжения. ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. От Курчатова до приграничного города Суджа примерно 84 километра. Основные бои проходят именно в приграничном районе региона.