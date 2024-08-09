Хронология крушения самолета в Бразилии, в ходе которого никто не выжил

В МИД не получали сведений о россиянах на борту упавшего самолета в Бразилии

10 августа 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

Во время крушения погибли 58 пассажиров и четыре члена экипажа (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU В Бразилии в штате Сан-Паулу 9 августа разбился пассажирский самолет, погибли 62 человека. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil. Самолет модели ATR 72-500 авиакомпании Voepass Linhas Aereas выполнял рейс из Каскавеля в Гуарульюс. Как уточнили в МИД РФ, сведений о находившихся россиянах на борту от местных властей не поступало. URA.RU приводит хронологию произошедшей катастрофы. Последние сообщения с самолета Рейс вылетел из Каскавела в бразильском штате Парана и направлялся в Гуарульюс в Сан-Паулу днем 9 августа. Сигнал, по данным Flightradar24, был потерян в 13:21 по местному времени. Данные отслеживания полетов показали, что двухмоторный турбовинтовой самолет упал с высоты 17 тысяч футов всего за одну минуту. Однако пока не ясно почему, написало CNN. Видеоролики крушения в социальных сетях демонстрируют, как самолет стремительно падает с неба, прежде чем удариться о землю. На других видео, распространяемых в интернете, показаны уже обломки самолета, горящие на земле. Погибших могло быть больше На борту самолета во время крушения находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли. Известно, что общая вместимость разбившегося самолета с регистрационным номером PS-VPB составляла 74 человека. Некоторые люди пропустили выход из аэропорта 9 августа. Один из мужчин, не попавших на борт, рассказал бразильскому новостному изданию Globo, что по крайней мере десять человек ждали у неправильного выхода и не попали на рейс до его вылета. Одна из жительниц записала на видео последствия падения самолета на дом ее соседа недалеко от Сан-Паулу. Она рассказала CNN, что обедала на кухне, когда увидела падающий самолет. Предпосылки к крушению Согласно регистрационным данным бразильского Авиационного реестра, самолет Voepass Linhas Aereas был произведен в 2010 году и приобретен авиакомпанией в сентябре 2022 года. Самолету было «отказано в эксплуатации для воздушного такси», согласно его регистрационным данным. Однако пока нет подробностей, почему и когда было принято это решение, сообщил телеканал CNN. Производитель, франко-итальянский концерн ATR, отметил, что в курсе аварии. В компания заявили, что работают над оказанием поддержки следователям. По всему миру зафиксировано не менее 15 инцидентов, приведших к гибели пассажиров с участием турбовинтовых самолетов ATR. Реакция властей Бразилии Получив информацию об авиакатастрофе, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прервал речь на дневном военно-морском мероприятии в прямом эфире минутой молчания. Он призвал почтить память пассажиров и членов экипажа рейса. «Я хотел бы, чтобы все встали. Потому что в городе Виньедо разбился самолет… и, похоже, все погибли», — сказал да Силва в видеозаписи своего заявления, опубликованной в соцсети X. На кадрах видно, как вместе с президентом Бразилии со своих мест встали спасатели и пожарные. Видео транслировалось в 14:42 по местному времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Бразилии в штате Сан-Паулу 9 августа разбился пассажирский самолет, погибли 62 человека. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil. Самолет модели ATR 72-500 авиакомпании Voepass Linhas Aereas выполнял рейс из Каскавеля в Гуарульюс. Как уточнили в МИД РФ, сведений о находившихся россиянах на борту от местных властей не поступало. URA.RU приводит хронологию произошедшей катастрофы. Рейс вылетел из Каскавела в бразильском штате Парана и направлялся в Гуарульюс в Сан-Паулу днем 9 августа. Сигнал, по данным Flightradar24, был потерян в 13:21 по местному времени. Данные отслеживания полетов показали, что двухмоторный турбовинтовой самолет упал с высоты 17 тысяч футов всего за одну минуту. Однако пока не ясно почему, написало CNN. Видеоролики крушения в социальных сетях демонстрируют, как самолет стремительно падает с неба, прежде чем удариться о землю. На других видео, распространяемых в интернете, показаны уже обломки самолета, горящие на земле. На борту самолета во время крушения находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли. Известно, что общая вместимость разбившегося самолета с регистрационным номером PS-VPB составляла 74 человека. Некоторые люди пропустили выход из аэропорта 9 августа. Один из мужчин, не попавших на борт, рассказал бразильскому новостному изданию Globo, что по крайней мере десять человек ждали у неправильного выхода и не попали на рейс до его вылета. Одна из жительниц записала на видео последствия падения самолета на дом ее соседа недалеко от Сан-Паулу. Она рассказала CNN, что обедала на кухне, когда увидела падающий самолет. Согласно регистрационным данным бразильского Авиационного реестра, самолет Voepass Linhas Aereas был произведен в 2010 году и приобретен авиакомпанией в сентябре 2022 года. Самолету было «отказано в эксплуатации для воздушного такси», согласно его регистрационным данным. Однако пока нет подробностей, почему и когда было принято это решение, сообщил телеканал CNN. Производитель, франко-итальянский концерн ATR, отметил, что в курсе аварии. В компания заявили, что работают над оказанием поддержки следователям. По всему миру зафиксировано не менее 15 инцидентов, приведших к гибели пассажиров с участием турбовинтовых самолетов ATR. Получив информацию об авиакатастрофе, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прервал речь на дневном военно-морском мероприятии в прямом эфире минутой молчания. Он призвал почтить память пассажиров и членов экипажа рейса. «Я хотел бы, чтобы все встали. Потому что в городе Виньедо разбился самолет… и, похоже, все погибли», — сказал да Силва в видеозаписи своего заявления, опубликованной в соцсети X. На кадрах видно, как вместе с президентом Бразилии со своих мест встали спасатели и пожарные. Видео транслировалось в 14:42 по местному времени.