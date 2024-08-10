Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны

Басманный суд Москвы наложил арест на квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в коррупции. Это следует из материалов дела.
«Арест наложен на квартиру, принадлежащую дочери Кузнецова. Общая площадь жилья составляет 105,3 квадратных метра», — передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Отмечается, что рыночная стоимость такого жилья может достигать 50 млн рублей.
Юрий Кузнецов, занимавшийся кадровыми вопросами в Минобороны, обвиняется в получении взяток на сумму свыше 30 миллионов рублей. По данным следствия, он получал деньги за содействие коммерческим структурам. В ходе обысков у Кузнецова были изъяты значительные средства, драгоценности и предметы роскоши. Вину во взяточничестве обвиняемый не признал.
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