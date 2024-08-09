В Екатеринбурге стая бродячих псов напала на девушку с маленькой собакой. Фото

10 августа 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Некоторые жители кормят бродячих собак, тем самым привлекая их в район (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга двое бродячих псов напали на девушку, выгуливающую свою маленькую собаку. По словам пострадавшей, животные проявляют агрессию исключительно к собакам. «Недавно на меня напали две собаки, рыжие с фото. Произошло это возле „Ленты“, шла со своей собакой, хотела их обойти стороной, но они, завидев собаку, кинулись. Я своего подхватила на руки, до него они не добрались и вцепились в ногу», — передает слова пострадавшей telegram-канал «Академический новости Екатеринбург». Она предупредила, что хотя собаки проявляют равнодушие к людям, но по отношению к другим собакам у бродячих животных наблюдается сильная агрессия. По словам пострадавшей, некоторые жители кормят бродячих собак, тем самым привлекая их в район. «Люди, зачем вы это делаете? Если вам их жалко, забирайте их к себе домой и гуляйте на поводке и наморднике. Эти собаки потенциально опасны», — подчеркнула девушка. telegram-канал «Академический новости Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Академическом районе Екатеринбурга двое бродячих псов напали на девушку, выгуливающую свою маленькую собаку. По словам пострадавшей, животные проявляют агрессию исключительно к собакам. «Недавно на меня напали две собаки, рыжие с фото. Произошло это возле „Ленты“, шла со своей собакой, хотела их обойти стороной, но они, завидев собаку, кинулись. Я своего подхватила на руки, до него они не добрались и вцепились в ногу», — передает слова пострадавшей telegram-канал «Академический новости Екатеринбург». Она предупредила, что хотя собаки проявляют равнодушие к людям, но по отношению к другим собакам у бродячих животных наблюдается сильная агрессия. По словам пострадавшей, некоторые жители кормят бродячих собак, тем самым привлекая их в район. «Люди, зачем вы это делаете? Если вам их жалко, забирайте их к себе домой и гуляйте на поводке и наморднике. Эти собаки потенциально опасны», — подчеркнула девушка.