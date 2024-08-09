Фуру гумпомощи собрали пермяки для пострадавших в Курской области
Жители Пермского края направили фуру гуманитарной помощи в Курскую область, которая пострадала от нападения ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.
«Отправили сегодня холодильники, генераторы, продукты, одежду и все необходимое в 20-тонной фуре жителям Курской области. В сборе гумпомощи приняли участие более 30 пермских муниципалитетов», — сообщил Махонин в своем telegram-канале.
По словам главы края, помощь собирали как общественные организации, так и неравнодушные пермяки. Губернатор поблагодарил земляков за отзывчивость.
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