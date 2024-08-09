09 августа 2024

Пермяки отправили фуру гуманитарной помощи жителям Курской области. Видео

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Фуру гумпомощи собрали пермяки для пострадавших в Курской области
Фуру гумпомощи собрали пермяки для пострадавших в Курской области Фото:

Жители Пермского края направили фуру гуманитарной помощи в Курскую область, которая пострадала от нападения ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Отправили сегодня холодильники, генераторы, продукты, одежду и все необходимое в 20-тонной фуре жителям Курской области. В сборе гумпомощи приняли участие более 30 пермских муниципалитетов», — сообщил Махонин в своем telegram-канале.

По словам главы края, помощь собирали как общественные организации, так и неравнодушные пермяки. Губернатор поблагодарил земляков за отзывчивость.

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Жители Пермского края направили фуру гуманитарной помощи в Курскую область, которая пострадала от нападения ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. «Отправили сегодня холодильники, генераторы, продукты, одежду и все необходимое в 20-тонной фуре жителям Курской области. В сборе гумпомощи приняли участие более 30 пермских муниципалитетов», — сообщил Махонин в своем telegram-канале. По словам главы края, помощь собирали как общественные организации, так и неравнодушные пермяки. Губернатор поблагодарил земляков за отзывчивость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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