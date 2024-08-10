На границе Курской области российские военные одним ударом ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили командный пункт армии Украины. В результате погибло 15 человек командного состава ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«„Искандер-М“ нанес удар по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в военном ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что было уничтожено 15 украинских военных.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска предотвратили прорыв армии Киева вглубь территории РФ. Атаку отбили подразделения группировки войск «Север» в районах Ольговки, Ивашковского и Малой Локни, передает «Национальная служба новостей».
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