Армия и оружие ВС РФ одним ударом уничтожили командный пункт ВСУ около Курской области. Видео 10 августа 2024 в 15:55 Размер текста - 17 + ВС РФ у Курской области ликвидировали командный пункт ВСУ, уточнили в Минобороны РФ Фото: Минобороны России новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ На границе Курской области российские военные одним ударом ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили командный пункт армии Украины. В результате погибло 15 человек командного состава ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. «„Искандер-М“ нанес удар по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в военном ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что было уничтожено 15 украинских военных. Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска предотвратили прорыв армии Киева вглубь территории РФ. Атаку отбили подразделения группировки войск «Север» в районах Ольговки, Ивашковского и Малой Локни, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На границе Курской области российские военные одним ударом ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили командный пункт армии Украины. В результате погибло 15 человек командного состава ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. «„Искандер-М“ нанес удар по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в военном ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что было уничтожено 15 украинских военных. Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска предотвратили прорыв армии Киева вглубь территории РФ. Атаку отбили подразделения группировки войск «Север» в районах Ольговки, Ивашковского и Малой Локни, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям