ВС РФ одним ударом уничтожили командный пункт ВСУ около Курской области. Видео

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Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Stock, искандер
ВС РФ у Курской области ликвидировали командный пункт ВСУ, уточнили в Минобороны РФ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

На границе Курской области российские военные одним ударом ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили командный пункт армии Украины. В результате погибло 15 человек командного состава ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«„Искандер-М“ нанес удар по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в военном ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что было уничтожено 15 украинских военных.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска предотвратили прорыв армии Киева вглубь территории РФ. Атаку отбили подразделения группировки войск «Север» в районах Ольговки, Ивашковского и Малой Локни, передает «Национальная служба новостей».

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На границе Курской области российские военные одним ударом ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили командный пункт армии Украины. В результате погибло 15 человек командного состава ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. «„Искандер-М“ нанес удар по командному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в военном ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что было уничтожено 15 украинских военных. Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска предотвратили прорыв армии Киева вглубь территории РФ. Атаку отбили подразделения группировки войск «Север» в районах Ольговки, Ивашковского и Малой Локни, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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